Groot DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

Er is tot nu toe geen doorbraak geweest in het onderzoek naar de moord op de Limburgse tiener Nicky Verstappen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil daarom een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek houden. Dat maakte hoofdofficier van Justitie Roger Bos op dinsdag bekend tijdens een persconferentie over de oude moordzaak uit 1998.

15.000 mannen in de regio Limburg worden opgeroepen voor deelname. Het onderzoek moet dit najaar beginnen. Bij een DNA-verwantschapsonderzoek wordt er naast een één op één vergelijking ook gekeken of deelnemers familie zouden kunnen zijn van een mogelijke dader.

“Het is belangrijk dat het onderzoek doorgaat”, zei de moeder van Nicky Verstappen tijdens de persconferentie. “We willen weten wat er is gebeurd.”

Moordzaak

In 1998 werd de Limburgse Nicky Verstappen vermoord tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De toen 11-jarige Verstappen werd een dag later dood teruggevonden. Tot op heden is er nog niemand veroordeeld.

Lees ook het interview uit 2003 met de ouders van Verstappen

Vier jaar geleden begon een cold-caseteam opnieuw aan een onderzoek naar de moordzaak. In 2009 leverde een grootschalig DNA-onderzoek onder ruim honderd mannen geen matches op met het DNA dat op het lichaam van Verstappen was gevonden. Twee verdachten die tijdelijk in beeld waren bleken niet veroordeeld te kunnen worden.

Wel vond er in 2012 dankzij een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek een grote doorbraak plaats in de 13-jarige moordzaak rond Marianne Vaatstra. 7.300 Friezen moesten DNA afstaan voor het onderzoek. De onderzoekers vonden een DNA-match van honderd procent tussen het vergelijkingsmateriaal en het DNA van Jasper S. S. bekende kort daarna de moord te hebben gepleegd.