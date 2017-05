Geheime donatie zoon Turkse premier via Almere

De zoon van de Turkse premier Binali Yildirim heeft een financiële sluiproute via Almere gebruikt om een grote moskee in Istanbul te laten bouwen. Daarbij overtraden politici van de regerende partij AKP Turkse aanbestedingsregels.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC en onderzoeksplatform European Investigative Collaborations (EIC). Het gaat om de Amine Hatun-moskee die in aanbouw is in Pendik, een deelgemeente van Istanbul.

Lees ook het achtergrondverhaal: De warme band tussen Yildirim en Nederland

De bouwplannen dateren uit 2014 toen een mysterieus bedrijf uit Nederland 600.000 euro schonk aan de deelgemeente, met als uitdrukkelijke eis dat die gebruikt zou worden voor de bouw van een imposant gebedshuis, vlakbij zee. De donatie van circa een vijfde van de bouwsom van de moskee werd omarmd door de lokale AKP-partij en bekritiseerd door de oppositie, zonder dat duidelijk werd wie er achter de gift zat.

Nu blijkt dat een Nederlands bedrijf van de oudste zoon van premier Yildirim in Almere het geld overmaakte naar Istanbul. Deze Erkam Yildirim (35), die in Flevoland twee miljoenenbedrijven exploiteert, bleef uit zicht omdat hij het geld overmaakte aan een onbekend Turks bedrijf gespecialiseerd in schoonheidsbehandelingen.

De herkomst van het vermogen van Erkam Yildirim is onbekend. Hij wordt door Turkse oppositiepartijen en kritische media vanaf 2003 gelinkt aan corruptie en vriendjespolitiek, met name in de scheepvaart.

De geheime donatie is niet de enige smet op de Amine Hatun-moskee. Het bedrijf dat het gebedshuis bouwt wordt gecontroleerd door lokale politici van regeringspartij AKP, terwijl Turkse wetgeving dit soort belangenverstrengeling verbiedt. Onder het Erdogan-regime is de controle van dit soort regels versoepeld.

Vanuit Almere bestiert Erkam Yildirim een vastgoed- en een scheepvaartbedrijf met bezittingen van ongeveer 135 miljoen euro, afgaande op de meest recente jaarrekeningen. Zijn zakenimperium is sterk gegroeid sinds zijn vader actief is als politicus.

Erkam Yildirims investeringen in grote schepen zijn al jaren verliesgevend, maar zijn Nederlandse vastgoedportefeuille is recentelijk uit het dal gekrabbeld.

De investeringen in minstens tien grote transportschepen lopen via Nederland, de Nederlandse Antillen en sinds kort via Malta. Dat is opvallend omdat de AKP pleit voor het registreren van Turkse schepen in Turkije, om zo de positie van het land als zeevarende natie te versterken.