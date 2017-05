‘Geen aanwijzingen aanslag’ in Stockholm of Amsterdam

Op het stadhuis van Amsterdam hangen de vlaggen halfstok „vanwege de aanslag in Manchester”, zo laat de gemeente via Twitter weten.

Of de aanslag ook gevolgen heeft voor het evenement woensdagavond op het Museumplein is nog onbekend. Daar worden duizenden mensen verwacht om naar de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm op grote schermen te kijken. Er waren dinsdagochtend nog geen officiële mededelingen gedaan over de beveiliging van het evenement.

Op sociale media spreken sommige mensen hun bezorgdheid uit over de grote oploop. Zoals: „Wel of niet met de kinderen heen? #Manchester Angst?” En: „Morgen wss ook 10x zoveel beveiliging op Museumplein door deze klojo’s.”

Bronnen op het stadhuis zeiden dinsdagochtend te verwachten dat het evenement gewoon doorgaat. Afwegingen over veiligheid worden niet bepaald door aanslagen in het buitenland – hoe dichtbij ook – maar door aanwijzingen die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft. Vervolgens moet het lokaal bestuur zulke aanwijzingen weer wegen en een besluit nemen.

‘Hart Amsterdam is bij Manchester’

De aanslag in Manchester vormt in ieder geval geen aanleiding om het dreigingsniveau van een aanslag in Nederland te verhogen, twitterde Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dinsdagochtend. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5 en is daarmee officieel „substantieel”. „Wat in de ons omringende landen gebeurt, kan ook in Nederland gebeuren”, staat op de website van de NCTV.

„Het niveau is al vrij hoog en we verhogen het alleen als er concrete aanwijzingen zijn dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie. „Die aanwijzingen hebben we nu niet.”

Volgens de Europese voetbalbond UEFA zijn momenteel „geen concrete aanwijzingen” dat de finale wordt bedreigd door „aanslagen”, aldus een verklaring. Na de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm in april zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, volgens de UEFA.

Manchester United en Ajax reageerden dinsdagochtend op de aanslag. „We zijn diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen gisteravond in de Manchester Arena. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen”, twitterde Manchester United. Ook Ajax plaatste ook een bericht op Twitter: „Het hart van Amsterdam is bij Manchester. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbare nabestaanden”,

Manchester United is net als Ajax dinsdag naar Stockholm gevlogen voor de finale. Het is nog niet bekend of beide finalisten woensdag de eindstrijd met rouwbanden spelen of met een minuut stilte de slachtoffers van de aanslag herdenken.