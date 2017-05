Franse politie doet invallen bij voetbalsterren

Een speciale eenheid van de Franse politie heeft vanochtend om 06:00 uur invallen gedaan in de huizen van de Argentijnse topvoetballers Ángel di María en Javier Pastore, net als bij hun club Paris Saint-Germain (PSG). De politie zoekt naar bewijzen van belastingfraude en het witwassen van de opbrengsten daarvan via Nederland.

Aanleiding voor de huiszoekingen zijn artikelen in NRC en andere Europese media van het onderzoeksnetwerk EIC, gebaseerd op het datalek Football Leaks. Die beschrijven hoe Di Maria en Pastore een belastingconstructie via Amsterdam hanteren om de miljoenen die zij verdienen met sponsordeals belastingvrij naar het Caribisch gebied te sluizen.

Ook hun Argentijnse zaakwaarnemers hanteren deze route, bleek vorig jaar uit onderzoek van NRC. De spelersmakelaars hanteren deze ‘Holland-route’ voor het maskeren van miljoenenbetalingen die zij ontvangen van Europese topclubs, zoals PSG.

Trustkantoor in Nederland

De zaken van de Argentijnen in Nederland worden geregeld door trustkantoor Duma Corporate Services, aan de Amsterdamse Zuidas - in ruil voor een percentage van de opbrengst. Ook huurt Duma Nederlandse stromannen in, zodat de topvoetballers uit zicht van de autoriteiten blijven. Hun stiekeme verdiensten belanden uiteindelijk bij bedrijven in belastingparadijzen als Panama, Uruguay en de Britse Maagdeneilanden.

De invallen van vandaag zijn het gevolg van een onderzoek dat het Franse Openbaar Ministerie in december 2016 opende. Aanleiding waren publicaties van onder meer NRC en de Franse onderzoekswebsite Mediapart over Di María en Pastore. Zij moeten inkomstenbelasting betalen in Frankrijk, maar geven daar waarschijnlijk niet hun volledige inkomen op.

Zo bleek uit Football Leaks dat Pastore minstens 1,9 miljoen euro aan opbrengsten uit reclamecontracten via Nederland had weggesluisd. Di Maria ontving via deze constructie zeker 5,1 miljoen euro, die hij via Nederland en Panama op een Zwitserse bankrekening stalde. In het zelfde onderzoek was er vanochtend een inval in het huis van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala, die speelt bij de Franse eerstedivisieclub FC Nantes.

Het onderzoek van het Franse OM werd deze maand uitgebreid, nadat een tweede Nederlandse belastingroute aan het licht kwam. Uit onderzoek van NRC bleek dat Di María recent was overgestapt maar een ander Nederlands trustkantoor, de Amsterdamse BK Group. Voormalig beleggersactivist Peter Paul de Vries is meerderheidsaandeelhouder van dit bedrijf. Hij laat onderzoek doen naar de manier waarop BK Group haar klanten screende.

Via deze BK Group verdween ruim 5 miljoen euro aan reclame-inkomsten van Di Maria naar Panama. Uit interne documenten bleek dat zijn werkgever Paris Saint Germain op de hoogte was van deze Panama-route. Zelf kreeg de club 30 procent van de opbrengsten uit de sponsordeals van Di María via Nederland.

Ook voormalig Ajacied Luis Suárez, nu spits bij Barcelona, liet via de BK Group miljoenen naar Panama overmaken.

Het is onbekend of er in Nederland justitieel of financieel onderzoek loopt naar de rol van de betrokken trustkantoren of adviseurs.