Duterte kondigt staat van beleg af op zuidelijk eiland

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft dinsdag de staat van beleg afgekondigd op het zuidelijke eiland Mindanao. Zijn woordvoerder deed die aankondiging tijdens een bezoek van Duterte aan Moskou, melden de persbureau Reuters en AP. De staat van beleg in het gebied waar veel radicaal-islamitische rebellen zitten, duurt zestig dagen.

Duterte kondigde de krijgswet af, omdat er in Mindanao een hevige strijd woedt tussen regeringstroepen en aan Islamitische Staat (IS) gelieerde rebellen. Dinsdag kwamen drie regeringsmilitairen om het leven bij gevechten in de stad Marawi.

Maute-beweging

De schermutselingen braken uit toen Filippijnse troepen een appartement bestormden waar strijders van de moslimextremistische Maute-beweging zich verschuilden. Het vermoeden bestond dat de leider van Abu Sayyaf, een met de Maute bevriende islamistische groep die eveneens banden heeft met IS, daar ook bij zat. Voor zover bekend is hij niet aangehouden.

Marawi ligt middenin op het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filippijnen. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Vijftig strijders zouden volgens een Filippijnse generaal door de Maute zijn opgeroepen als versterking. Ze drongen door tot de stad en zouden een IS-vlag hebben gehesen bij het plaatselijke ziekenhuis. Ook bij een gevangenis gingen ze de confrontatie aan met militairen en politieagenten.

Wegblokkades

Volgens het leger zijn de eerste vijfhonderd extra soldaten inmiddels onderweg naar Mindanao. Hun aankomst laat voorlopig op zich wachten, doordat ze stuiten op wegblokkades van rebellen. De regering heeft burgers in Minanao aangeraden te vluchten als dat kan. Zo niet, dan moeten ze in hun huizen blijven.

De Filippijnse overheid vecht al tientallen jaren tegen moslimextremistische opstandelingen. Een handvol van deze groeperingen heeft de afgelopen jaren trouw betuigd aan IS. Ze zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De Abu Sayyaf-leider die het Filippijnse leger dinsdag wilde oppakken, zou de leider zijn van dit verband. Vorige maand doodden Dutertes troepen met luchtaanvallen al tientallen Maute-strijders.

Derde front

Het gevecht tegen moslimextremisten is het derde front waarop Duterte strijd levert. De president heeft ook de aanval geopend op drugsdealers- en gebruikers. Politie-eenheden en anonieme doodseskaders, die waarschijnlijk op Dutertes bevel opereren, werken een hitlist met drugsverdachten af. Zij hebben al meer dan tienduizend mensen doodgeschoten. Bij de lijken worden soms wapens geplaatst, zodat het lijkt alsof de slachtoffers hun dood zelf uitlokten.

Daarnaast voert Duterte een campagne tegen corrupte overheidsmedewerkers, voornamelijk politie-agenten. Begin dit jaar dreigde hij corrupte agenten voor twee jaar naar het eiland Basilan te sturen. Dat is onderdeel van Mindanao. Abu Sayyaf heeft er veel macht. “Als je levend terug komt, mag je weer bij de politie komen werken. Maar als je er overlijdt, zal ik het politiekorps opdragen geen cent uit te geven om je lichaam terug te brengen. Dan word je daar begraven”, zei Duterte toen.