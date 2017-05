Dumoulin verliest veel tijd door buikkrampaanval

Door een plotselinge aanval van buikkramp heeft Tom Dumoulin dinsdag in de koninginnerit van de Giro d’Italia veel tijd verloren. De Nederlandse rozetruidrager viel vlak voor de laatste beklimming van de zestiende etappe terug uit de groep met zijn directe concurrenten, en kon niet meer terug komen. Dumoulin verloor bijna 2 minuten en 10 seconden op nummer twee Nairo Quintana.

Vincenzo Nibali won de etappe, die over 222 kilometer van Rovetta naar Bormio voerde. Nibali probeerde op de slotklim meerdere keren weg te rijden bij Quintana. De Colombiaan pareerde al zijn aanvallen. In de afdaling richting finishplaats Bormio slaagde meesterdaler Nibali er wel in weg te rijden. In de eindsprint klopte hij de Spanjaard Mikel Landa. Dankzij zijn zege stijgt Nibali naar de derde plek in het algemeen klassement.

Maagproblemen

Op de eerste twee bergen van de etappe, de Mortirolo en de Stelvio, kende Dumoulin geen problemen. Hij bleef zonder moeite in de groep met medefavorieten als Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot. Aan de voet van de tweede beklimming van de Stelvio, dit keer vanaf de Zwitserse kant van de berg, ging het echter mis. Dumoulin kneep plotseling in de remmen, trok zijn tricot uit en rende de berm in. Zijn ploeg Team Sunweb bevestigde later dat de Utrechter was getroffen door maagproblemen.

Het moment dat Dumoulin plotseling langs de kant stopt. De tekst gaat verder onder de video.

Na de ongeplande stop reed Dumoulin de laatste dertig kilometer van de etappe grotendeels in zijn eentje. Bergopwaarts hield hij de schade beperkt tot ongeveer een minuut. In de afdaling leek het er even op dat Dumoulin het roze zou gaan verliezen, maar hij wist het tricot net te behouden. Voorafgaand aan rit had Dumoulin een voorsprong van 2:41 op Quintana, en 3:40 op Nibali. Daar is nu nog 31 seconden, respectievelijk 1:12 van over.