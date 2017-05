Deftige Duitse krant voert hippe politieke campagne voor jongeren

Uitgerekend de statige Frankfurter Allgemeine Zeitung is een hippe campagne begonnen om jonge Duitse kiezers naar de stembus te krijgen. De krant, die ongeveer even dicht bij jongerencultuur staat als een driedelig grijs pak, doet dat met video-challenges van bekende en gewone Duitsers, een levendige en informatieve website, veel activiteit op sociale media – én een voordelig halfjaarabonnement van 30 euro voor kiezers die straks voor het eerst mogen gaan stemmen.

Onder het motto ‘samen breken we door de 80 procent’ wil de krant bereiken dat de opkomst bij de Bondsdagverkiezingen op 24 september op tachtig procent of meer komt. Bij de laatste verkiezingen, in 2013, kwamen niet meer dan 72,4 procent van de kiezers opdagen. Onder nieuwe kiezers was de opkomst toen 64,2 procent.

Wordt dit keer een totale opkomst van tachtig procent of meer gehaald, dan neemt televisiemaker Dirk Steffens komende winter een duik in de koude Oostzee, nodigt zanger Andreas Bourani een nieuwe kiezer een dag mee op tournee, biedt danseres Motsi Mabuse een dansles aan en geeft acteur Philipp Christopher (Gute Zeiten, Slechte Zeiten) een schoolklas een les Engels. Jongeren kunnen onder de hashtag #80Prozent, zelf meedoen met video’s met eigen ‘challenges’ – die ze dan in oktober moeten uitvoeren.

De actie is een initiatief waarbij de commerciële kant van de uitgeverij en de redactie samenwerken. De uitgeverij heeft het voortouw genomen, de redactie beantwoordt op de website in heldere taal vragen over het complexe Duitse kiessysteem (waarbij iedere kiezer twee stemmen mag uitbrengen) en het belang van een hoge opkomst.

De FAZ, zoals de krant kortweg wordt genoemd, is een conservatieve en een van de meest gezaghebbende kranten van Duitsland. Al jaren maakt de krant lespaketten voor scholen, zegt Petra Hoffmann, van de afdeling bedrijfscommunicatie. Maar niet eerder voerde het blad zo’n campagne om jongeren van hun stemrecht gebruik te laten maken. „Wij willen jongen mensen motiveren voor hun belangen op te komen en hun toekomst in eigen hand te nemen”, schijft de krant op de website. Vorige week is de actie van start gegaan.

Hoewel het initiatief idealistische en commerciële doelen combineert, verwacht de FAZ niet opeens een grote toestroom van jonge lezers. Van de FAZ-lezers is 75 procent ouder dan veertig jaar, waarvan de helft ouder dan zestig. De verkochte oplage is zo’n 240.000 exemplaren, tegen eind jaren negentig nog 400.000.

De hoge gemiddelde leeftijd heeft er onder meer mee te maken dat de doelgroep bestaat uit lezers die leidinggevende functie hebben. Een gewoon digitaal abonnement, inclusief de zondagskrant, kost 44,90 euro per maand, een papieren abonnement 69,90.

Om jongere lezers aan zich te binden is de FAZ vorig jaar een weekblad begonnen, de Frankfurter Allgemeine Woche, dat kortere stukken presenteert, rijker geïllustreerd, dan de dagelijkse krant. Bijna de helft van de lezers is jonger dan veertig jaar, een kwart onder de dertig.