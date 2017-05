CDA in Eerste Kamer akkoord met Oekraïneverdrag

Een ruime meerderheid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer steunt het Oekraïneverdrag en de aanvulling daarop die premier Rutte uitonderhandelde in Brussel. Dat zei CDA-senator Ben Knapen dinsdag tijdens het debat over het verdrag in de senaat. Zijn partij was in de Tweede Kamer tegen het verdrag. Het kabinet heeft zich hiermee verzekerd van een meerderheid voor het verdrag en daarmee kan het hoofdpijndossier van het Oekraïnereferendum eindelijk worden gesloten.

In een raadgevend referendum vorig jaar april stemde een ruime meerderheid van de kiezers (61 procent bij een opkomst 32 procent van de stemgerechtigden) tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, een verdrag over onder andere economische samenwerking. Omdat het kabinet deze uitslag niet zomaar wilde negeren, maar het verdrag wel wilde behouden, onderhandelde premier Rutte in Brussel een ‘bijsluiter’ uit waarin aan de zorgen van ‘nee’-stemmers tegemoet zou worden gekomen. In de aanvulling staat onder meer dat ratificatie van het verdrag geen opmaat vormt voor een Oekraïens EU-lidmaatschap.

Kabinet heeft in senaat steun oppositie nodig

Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks ging in februari in de Tweede Kamer akkoord met de aanpassing van het verdrag, maar die vier partijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Naast de oorspronkelijke ondersteuners zal de Onafhankelijke Senaatsfractie het zogeheten associatieverdrag goedkeuren. Het kabinet had daarmee nog de steun van twee van de twaalf CDA-senatoren nodig om het verdrag door de Eerste Kamer te krijgen. Ook de ChristenUnie-fractie zou inmiddels voor zijn, wat nog drie senatoren extra oplevert.

Omdat CDA-leider Sybrand Buma van mening is dat het ‘nee’ bij het referendum niet genegeerd mag worden, stemde zijn partij in de Tweede Kamer tegen het verdrag. De CDA-fractie in de Eerste Kamer maakt echter zijn eigen “zorgvuldige afweging”, zei Knapen dinsdag. “De afweging is niet zwart-wit, we hebben een aantal zaken tegen elkaar moeten afwegen. In onze fractie lijkt een ruime meederheid het wetsontwerp te steunen.”

De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over het Oekraïneverdrag.