Bond-acteur Roger Moore op 89-jarige leeftijd overleden

Still uit For Your Eyes Only.

Voormalig Bond-vertolker Roger Moore is op 89-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn familie dinsdag via Twitter laten weten:

De Britse acteur brak in 1959 door met de serie Ivanhoe, waarin hij de gelijknamige middeleeuwse held speelde. In 1962 dook Moore op als de hoofdrolspeler in de tv-serie The Saint, waar hij een rondreizende avonturier in vertolkte. Door die rol van een charmante en moderne Robin Hood bleek Moore de ideale kandidaat om James Bond te gaan vertolken. Hij bleef de rol van The Saint zes seizoenen spelen, wat een overstap naar het witte doek belemmerde.

Hij verving uiteindelijk George Lazenby, die in het lauw onthaalde On Her Majesty’s Secret Service slechts een keer de Britse spion had gespeeld; hij moest opboksen tegen de erfenis van Sean Connery, die ná Lazenby nog één keer in de huid kroop van Bond voor Diamonds Are Forever (1971). Moore debuteerde als Bond in Live And Let Die en bleek direct de juiste kandidaat om Connery op te volgen. Zij handelsmerk werd al snel die opgetrokken wenkbrauw. De toon van de films werd daarnaast wat koddiger. Té koddig, volgens de critici, die vooral vielen over Moonraker, een poging om mee te liften op de Star Wars-hype die toen speelde.

In totaal zou hij in zeven Bond-films spelen, waaronder iconische episodes als The Man With The Golden Gun en A View To A Kill , Moores laatste Bond-film uit 1985 voordat hij werd opgevolgd door Timothy Dalton. Nadat Moore zijn Walter PPK aan de wilgen had gehangen, verdween hij voor vijf jaar uit het voetlicht. Over die periode sprak hij in 2008 nog met NRC-redacteur Coen van Zwol, toen Moore zijn memoires publiceerde:

“Klaar. Gepensioneerd. Op het strand gespoeld met de rest van het drijfhout. Nee, de juiste rollen kwamen niet op me af. Het waren variaties of parodieën op Bond. Ik heb gewoon teveel grappen gemaakt over mijn geringe talent, vrees ik, de producers geloofden het.”

De laatste paar jaar