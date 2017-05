Bomhonden sinds Bataclan

Op Downing Street in Londen hangt dinsdag een vlag halfstok (links). Hulpverleners staan slachtoffers bij na de aanslag in Manchester (midden, rechts)

„Dit treft zeer jong publiek dat misschien wel voor het eerst naar een concert was.” Mojo Concerts, onderdeel van LiveNation dat de tournee van popster Ariana Grande organiseert, en concertzaal Ziggo Dome reageren met afschuw op de aanslag. Zangeres Ariana Grande trad een week geleden nog op in Amsterdam.

Veiligheid heeft de aandacht van grote internationale artiesten sinds de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan. Sindsdien zijn de verzoeken vanuit het management van artiesten uitgebreider en de eisen strenger, merkt Mojo. Zo komt de vraag om bewapende politie in het pand regelmatig voorbij. Ook wensen artiesten politie escorte naar hun hotels of vliegveld.

„Het antwoord kan daarop enkel nee zijn. Zo werkt de politie in Nederland niet. Los van de vraag of wij het wenselijk vinden om politie bij concerten te hebben”, zegt Hayo den Boeft, productiemanager bij de concerten van Mojo. Bij grote concerten in Brussel of Parijs is politie vaak aanwezig. Op verzoek van artiesten regelt Mojo wel vaak backstage bom-checks met speurhonden. Recent, bij een concert van popster John Mayer in de Ziggo Dome, doorzochten speurhonden alle flightcases en de etage met de kleedkamers. „We zijn streng, en willen scherp zijn”, aldus Den Boeft. „De Ziggo Dome heeft een eigen beveiligingssysteem. Daarbinnen leggen wij een veiligheidsschil om de artiest.”

Ken Haley, de tourmanager van John Mayer, vertelde aan NRC tijdens een backstage-reportage in de Ziggo Dome die volgende week wordt gepubliceerd, dat hij speciaal voor deze Europese tournee met John Mayer de security had uitgebreid. Vanwege eerdere aanslagen in Europa reisden twee veiligheidsspecialisten overal mee naar toe. Verder liet Haley de venue in elke stad die de tournee aandeed grondig onderzoeken op explosieven. „Ik kan geen enkel risico nemen.”

Voor elk concert in een grote popzaal als de Ziggo Dome, AFAS Live en Ahoy wordt een veiligheidsoverleg gehouden. Dan maken zaalsecurity, de band en het door Mojo voor concerten ingehuurde beveilingsbedrijf The Security Company een inschatting van de risico’s. Belangrijk weegt daarbij de hoogte van het landelijke dreigingsniveau. „Met zichtbare en onzichtbare beveiliging in en rondom de Ziggo Dome zorgen we altijd dat de beveiliging zo goed als mogelijk gewaarborgd is. In relatie tot dreiging en risico scherpen we deze al dan niet aan”, reageert Ziggo Dome.

Oppervlakkige fouillering

Sowieso krijgen bezoekers bij een concert ‘een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering’, ofwel een standaard ingangscontrole: tassen worden gecontroleerd, eten en drinken mogen niet mee naar binnen. Na de aanslag in de Parijse concertzaal waren detectiepoortjes bij veel concerten aanwezig. Dat is gaandeweg minder geworden. De controlepoortjes worden nu geplaatst in overleg met de artiest, of naar eigen inschatting van de organisator. Dance-events hebben altijd poortjes.

Ziggo-directeur Danny Damman merkt een grotere bewustwording onder bezoekers. „Soms vragen ze zich echt af waar de poortjes zijn. Dan krijgen we vergelijkingen met Schiphol. Waarom zijn ze daar wel streng, en hier niet.” En tegelijk worden poortjes als overdreven ervaren. „Dat staat haaks op de klachten dat ‘we wel heel makkelijk naar binnen konden’. De controles zijn lange processen. Bij een concert van Golden Earring kwam het met bakken uit de hemel, de mensen buiten waren drijfnat. Dan regent het klachten dat het zo slecht geregeld is. Het blijft zoeken naar een balans.”

In de nok van de Ziggo Dome huist de securitycentrale met zicht op het podium. Tweehonderd camera’s houden in het gebouw toezicht. Publiek dat buiten voor de Ziggo Dome staat, wordt bestudeerd.

Meldingen gaan over portofoons – van pleisters, mensen die onwel zijn tot een roep om een ambulance. Of, dat het echt mis is, en de hal snel ontruimd moet worden. When the shit hits the fan, het bord hangt letterlijk backstage en dient als verzamelpunt voor elke verantwoordelijke als een evenement moet worden stilgelegd.

