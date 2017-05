Blokker verkoopt Leen Bakker aan investeerder Gilde

Blokker Holding verkoopt de woonwarenhuisketen Leen Bakker definitief aan investeerder Gilde Equity Management(GEM). Dat meldt Blokker dinsdag. Afgelopen vrijdag berichtte het Financieele Dagblad (FD) al dat Leen Bakker aan Gilde verkocht zou worden. Het is niet bekend voor welk bedrag het bedrijf verkocht is.

Leen Bakker heeft in Nederland 115 vestigingen. In totaal heeft het concern 179 vestigingen. De overige vestigingen zitten op de Antillen en in België en Luxemburg. Leen Bakker heeft ruim 2.000 werknemers. Of en hoeveel banen er bij de woonketen zullen verdwijnen is onbekend.

Vorige week maakte Blokker bekend dat het zich in de toekomst alleen gaat richten op de Blokker-winkels, gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen. Het concern maakte bekend dat alle andere merken zoals Intertoys, Leen Bakker, Xenos en Big Bazar zullen worden verkocht. Door de reorganisatie verdwijnen naar verwachting 1.900 banen.

Gilde Equity Management investeert in bedrijven in de voedingssector, klus- en huishoudsector. De investeringsmaatschappij ontstond toen Gilde zich in 1996 opsplitste in drieën: GEM, Gilde Healthcare en Gilde Buyout.