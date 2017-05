Airbnb roept op tot verzet tegen meldplicht

Verhuursite Airbnb roept verhuurders op in actie te komen tegen plannen van de gemeente Amsterdam tegen de zogeheten meldplicht die de gemeente Amsterdam binnenkort wil invoeren. Onlangs maakte de gemeente bekend dat verhuurders die hun woning via Airbnb willen verhuren dit per 1 oktober verplicht bij de gemeente te moeten melden. Wie dit niet doet, loopt het risico op boetes.

Airbnb keert zich op haar eigen website nu tegen deze nieuwe wet, die het volgens het bedrijf voor verhuurders “moeilijker maakt om zich aan de regels te houden”. Airbnb stelt van verschillende verhuurders te hebben gehoord dat zij de meldplicht onnodig belastend vinden en als een inbreuk op hun privacy beschouwen. De site roept verhuurders daarom op de gemeente te mailen met een “persoonlijk verhaal” om bezwaar te maken tegen de wet.

Bekijk onze animatie over hoe Amsterdam met Airbnb worstelt

De oproep is opvallend, omdat Airbnb en de gemeente Amsterdam in het verleden juist benadrukten hoe goed de verhoudingen zijn. In december kondigden de twee partijen nog trots een “unieke overeenkomst” aan, waarbij ze samen zouden gaan werken aan de bestrijding van illegale woningverhuur aan toeristen. De gemeente Amsterdam heeft nog niet gereageerd op de oproep van Airbnb.

In andere landen en met name in de Verenigde Staten staat Airbnb erom bekend gebruikers te mobiliseren om druk uit te oefenen op wetgevers, bijvoorbeeld door het opstarten van zogeheten Homesharing Clubs, waarin verhuurders samen komen om voor “betere wetgeving” te pleiten. In steden als San Francisco en New York verzetten verhuurders zich al eerder tegen strengere wetgeving.

Maximaal zestig dagen

Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar verhuren via Airbnb en maximaal vier toeristen tegelijk in hun huis hebben.

Hoewel het door de afspraken met Airbnb niet meer mogelijk moet zijn die limiet te overschrijden, hielden de misstanden aan. Omdat het voor de gemeente niet duidelijk is hoe groot de omvang is van de toeristische verhuur van woningen in de stad, noch waar de verhuurde woningen zich precies bevinden wilde Amsterdam al langer ook een meldplicht invoeren. De gemeente werd daarin echter tegengehouden door Den Haag. Eind februari stemde de Tweede Kamer toch in met een motie van Sharon Gesthuizen (SP).