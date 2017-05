Advocaat pas bij kwalificatieduel aanwezig

De nieuwe Nederlandse bondscoach Dick Advocaat zal nog niet aantreden bij de twee oefeninterlands op 31 mei en 4 juni, maar zal zich voor het eerst bij de kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg aansluiten bij het Nederlands elftal. Dat meldt de KNVB in een persverklaring. Vanaf 6 juni melden Advocaat en assistent-bondscoach Ruud Gullit zich bij Oranje.

Er heerste de afgelopen weken grote onzekerheid over wanneer de kersverse bondscoach in functie zou treden. Advocaat staat nog tot het einde van het seizoen onder contract bij Fenerbahçe. De Istanbulse club speelt op 4 juni nog een laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor. Advocaat blijft tot dat moment bij de club.

Zo snel mogelijk

De technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, heeft erg zijn best gedaan om Advocaat eerder naar Nederland te halen, zei hij begin mei, maar dat is niet gelukt. Op woensdag 31 mei speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Marokko in Agadir. Op Eerste Pinksterdag 4 juni speelt het team in de Kuip tegen Ivoorkust.

Interim-bondscoach Fred Grim leidt totdat Advocaat en Gullit aantreden. Hij zal ook aanwezig zijn voor het trainingskamp van Oranje in Portugal op 27 mei.

Na het ontslag van bondscoach Danny Blind vanwege de slechte prestaties van het Nederlands elftal in de aanloop naar het WK, ging de KNVB de afgelopen maanden koortsig op zoek naar een nieuwe coach. Verschillende opties haakten af, waaronder Henk ten Cate, die zich onvoldoende gesteund voelde door de KNVB. Uiteindelijk viel de keus op Dick Advocaat.