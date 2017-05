ACM niet in beroep tegen datavrije muziek T-Mobile

Provider T-Mobile mag doorgaan met het aanbieden van ‘datavrije’ muziek - onderweg luisteren naar streamingdiensten als Spotify of Deezer zonder dat dat ten koste gaat van je databundel.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte dinsdag bekend niet in beroep te zullen gaan het besluit dat de Rotterdamse rechter vorige maand nam. Die besloot dat de Nederlandse wet voor netneutraliteit indruist tegen de ruimere regels die in heel Europa gelden.

T-Mobile brengt niets in rekening voor dataverkeer naar zo’n 30 muziekdiensten en online radiozenders. In principe kan elke muziekdienst zich kosteloos daarvoor aanmelden. Er is dus geen sprake van het voortrekken van één dienst, aldus T-Mobile.

De strikte Nederlandse interpretatie van netneutraliteit - onbevoordeelde doorgifte van alle data - wankelt. Het is wachten op andere providers die ook onbeperkt muziek als dienst gaan aanbieden. Het enige wat hen daar nu nog van weerhoudt is een tweede onderzoek waarmee ACM nu bezig is: de instantie gaat kijken of het aanbod van T-Mobile wel in overeenstemming is met de Europese regels. Dat onderzoek kan enkele weken tot maanden duren.

Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft ACM gevraagd het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese Verordening.

Mobiele providers zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen omdat de tarieven voor data verder dalen; het gaat meer om verbinding dan het verbruik van gigabytes.

Er is een prijzenslag bezig onder mobiele aanbieders. Tele2, een nieuwkomer op de markt, ondermijnt met agressieve tarieven van 25 euro per maand . T-Mobile biedt voor 35 euro ongelimiteerd gebruik binnen Europa.

Marktleider KPN en nummer twee, Vodafone/Ziggo, proberen klanten te winnen met de combinatie van mobiel en vast netwerk, samen met extra (sport-)zenders.