Aantal elektrische auto’s weer gestegen

Het aantal stekkerauto’s in Nederland is dit jaar met 27 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Aan het begin van 2017 waren er in Nederland 109 duizend plug-in hybrides (deels elektrische) en volledig elektrische auto’s. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 2015 stijgt het aantal elektrische auto’s in Nederland. In 2015 reden er 44 duizend elektrische auto’s rond. Dat was een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De belangrijkste reden was de run op nieuwe elektrische auto’s eind 2015, omdat de bijtellingsregels voor de voertuigen per 1 januari 2016 bijgesteld werden. De bijtelling voor plug-in hybrides ging toen van 7 naar 15 procent. Toch was ook een jaar later dat aantal bijna verdubbeld, tot 86 duizend.

Volledig elektrisch

Hoewel het grootste percentage van de auto’s maar deels elektrisch is, maken volledig elektrische auto’s in 2017 een groter deel van het totale aantal elektrische auto’s uit dan een jaar eerder. 12,5 procent in 2017 tegenover 11,5 procent in 2016.

De populairste elektrische auto is de Volkswagen Passat, een auto met zowel een accu als een motor. De populairste volledig elektrische auto is de Tesla Model S. Daarvan reden er begin 2017 1.700 rond.