Turkije ontbiedt ambassadeur VS om gevecht

Turkije heeft de Amerikaanse ambassadeur in Ankara ontboden naar aanleiding van de gevechten die uitbraken tijdens het bezoek van president Recip Erdogan aan Washington vorige week. Dat heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Volgens Turkije heeft de Amerikaanse politie “agressief en onprofessioneel” gehandeld.

Erdogan was in de Verenigde Staten voor besprekingen met de Amerikaanse president Donald Trump, toen een gevecht uitbrak voor de woning van de Turkse ambassadeur tussen anti-Erdogan demonstranten en Turkse beveiligers. Op filmpjes is te zien hoe de beveiligers inrennen op de groep terwijl Erdogan toekijkt. Elf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, onder wie een Amerikaanse agent. Ook werden twee mannen gearresteerd.

Volgens Turkije was het gevecht een gevolg van gebrekkige veiligheidsmaatregelen van de VS. Verder waren het niet de beveiligers van de president maar van de minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu die betrokken zouden zijn bij het incident, schrijft het land in de verklaring:

“Een protest is aangediend over de agressieve en onprofessionele acties van Amerikaans veiligheidspersoneel, die in strijd waren met diplomatieke regels en afspraken.”

Diepgaand onderzoek

Turkije eist daarom om een “diepgaand onderzoek”. Andere beelden die later naar buiten kwamen wekken de suggestie dat Erdogan zelf de opdracht gaf voor de schermutseling. Daarop is te zien hoe een medewerker spreekt met de president die aan het wachten is in een zwarte Mercedes en vervolgens woorden wisselt met een tweede medewerker die het beeld uitloopt. Kort daarna breekt het gevecht uit.

Amerikaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar het incident en het gevecht veroordeeld. Volgens de politie was het een “wrede aanval” op vreedzame demonstranten. Senator John McCain, een van de belangrijkste Republikeinse stemmen op het gebied van internationale betrekkingen, vindt dat de Turkse ambassadeur het land uitgezet moet worden.

Een dag het incident sprak de Turkse ambassade de Amerikaanse versie al tegen. De demonstranten waren “agressief Turks-Amerikaanse burgers aan het provoceren die vreedzaam bijeengekomen waren om de president te begroeten”. De Turkse beveiligers handelde daarom uit noodweer.