Trouwfeest tijdens Ajax-finale? Vette pech

De dag nadat Ajax de finale van de Europa League had bereikt, dook in chatgezelschappen een grap op die telkens weer circuleert in aanloop naar een memorabele voetbalwedstrijd. Alleen de hoofdpersoon verschilt. Dit keer heette zij Linda.

„Misschien iets voor jullie? Ik krijg net een bericht van een vriend of ik iemand weet die misschien interesse heeft… hij heeft voor de finale van Ajax in Stockholm een kaartje, maar was vergeten dat hij die dag trouwt. Mocht iemand willen: het is in een kerk in Amsterdam en de bruid heet Linda.”

Linda Pel uit Haarlem kon er niet om lachen. De 27-jarige psychologe kon die vrijdag 12 mei alleen maar denken aan het doemscenario dat de avond ervoor werkelijkheid was geworden. Ze was er al bang voor geweest en na het laatste fluitsignaal bij Olympique Lyon-Ajax wist ze het zeker: dat Ajax de Europa League-finale speelde op de dag dat zij gaat trouwen met haar partner, Erik Gillessen.

Het enige verschil met de rondzingende grap is dat hij geen Ajax-supporter is. Het gros van zijn vrienden daarentegen wel. „Ik dacht oprecht dat de helft van de gasten niet zou komen”, zegt zij. Hij: „We waren er chagrijnig van.” Zij: „Het is de dag waarop jij je speciaal wil voelen, waarop het om ons zou moeten gaan, niet om Ajax.”

Bezorgd had ze de wedstrijd gezien. Heus, met misgunnen had het niks te maken, maar als ze mochten kiezen zagen ze liever het feest van Ajax verpest dan dat van henzelf. Zij zag het al voor zich: een dj die voor een halflege strandtent stond te draaien. „Arme jullie”, was de teneur van de berichtjes die ze na afloop ontvingen.

In het Amsterdamse Bos en Lommer wist Inge van de Beek op dat moment niet wat ze moest denken. Bij de 1-0 van Ajax wilde ze juichen uit gewoonte, ze is immers voor Ajax, maar een blik op het gezicht van haar toekomstige vrouw Lou Krediet deed haar vertwijfelen. Die heeft niks met voetbal en op dat moment al helemaal niet. „Ik zag haar denken: oh, nee hè.”

Ook zij trouwen woensdag, wat ze ’s avonds vieren in hun eigen huis. Ze voetbalt zelf en had de finale graag willen zien, ware het niet dat ze geen afbreuk wil doen aan wat mogelijk de mooiste dag van hun leven wordt. „Wij gaan niemand aanmoedigen de wedstrijd te kijken. Ik ga de tv niet weghalen, maar ik denk dat ik ergens een stekker eruit trek die moeilijk te herleiden is. Er komen veel vrouwen, maar dat maakt niet uit. Juist de meiden uit mijn voetbalteam beginnen over die wedstrijd.”

Naar verwachting zullen miljoenen liefhebbers woensdag de wedstrijd bekijken, zoals in 2010 ruim twaalf miljoen televisiekijkers het Nederlands elftal van Spanje zagen verliezen in de WK-finale. Er wordt geschoven met afspraken, evenementen vervallen. Poppodium Melkweg heeft zijn popquiz verzet, de Amsterdamse Schouwburg heeft de geplande voorstelling vervroegd en meer dan duizend mensen die woensdag een concert van Anouk in de Ziggo Dome zouden bezoeken hebben hun kaarten voor verlaagde prijzen van de hand gedaan. Vaak staat de reden erbij: Ajax.

In Purmerend trouwt ook een stel. Het toekomstig echtpaar liet het Noordhollands Dagblad optekenen dat ze beslist geen groot scherm gingen ophangen op hun feestlocatie. „Dan blijft de dansvloer leeg.” In Zaandam trouwen juist twee Ajax-supporters met elkaar, die de finale als een aantrekkelijke extra dimensie beschouwen. Bij winst is hun feest des te groter. Er zijn in Amsterdam geen huwelijken uitgesteld, verklaart een woordvoerder van de gemeente.

Linda Pel en Erik Gillessen hadden er geen moment bij stilgestaan dat ze hun bruiloft hadden gepland op de dag van de Europa League-finale. De dag voor Hemelvaart klonk juist als een uitkomst. „Dit verzin je toch niet?”, zegt haar vader, Henk Pel. Hij heeft al jarenlang een seizoenkaart voor Ajax en kreeg na de wedstrijd meteen enthousiaste berichtjes. „Laten we naar Stockholm gaan.” Normaal zou hij zonder aarzelen zijn meegegaan, nu schreef hij terug: „Nee, mijn dochter trouwt.”

Bewust laat het stel geen groot scherm ophangen op hun feest. Zij: „Straks wordt het verlengen, dan ben je heel de avond Ajax aan het kijken.” Hij stuurde de dag na het duel in Lyon een bericht aan zijn gasten, waarin hij schreef dat zij het moesten doen met een dj die de tussenstanden doorgeeft. „Het wordt ook niet gewaardeerd als mensen op hun telefoon gaan kijken via een livestream. Kom dan niet. Even goede vrienden.”

Het aantal afzeggingen viel mee: zes. In alle gevallen gebeurde het via whatsapp en niet persoonlijk. Veelal jongens uit zijn voetbalteam die erbij vermelden dat hun vriendin het ook niet leuk vindt, maar dat ze hoe dan ook die wedstrijd moeten zien. Een van hen schrijft: „Anders ben ik op je feest alleen met die wedstrijd bezig.” Een ander: „Gelukkig hebben we al een leuk vrijgezellenfeest gehad.”

Sommigen stelden voor dat ze tijdens het feest naar een andere strandtent zouden lopen om de wedstrijd te zien en erna zouden terugkomen. Slecht idee, vond hij. Zijn schoonvader: „Ik was eens op een feest met een band in een café. Vanwege het rookverbod stonden veel mensen buiten te roken. Zoveel dat het daar gezellig werd en steeds meer mensen buiten gingen staan. Stond de band voor niks te spelen. Dat krijg je dan ook op je trouwfeest. Nou, leuk.”