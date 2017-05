ProRail liet vrijdag trein ontsporen

Een trein die vrijdag bij station Ede-Wageningen was ontspoord, werd bewust van het spoor afgestuurd. Dat bevestigt ProRail na berichtgeving van De Gelderlander. De trein reed met lage snelheid richting het hoofdspoor terwijl dit nog niet was vrijgegeven. Om een eventueel ongeluk te voorkomen, trad een automatische beveiligingsmaatregel in werking die de trein door middel van een wissel van het spoor stuurde.

Een woordvoerder van ProRail zegt blij te zijn “dat de trein niet op het hoofdspoor terecht is gekomen”. Bij de ontsporing raakte niemand gewond. Reizigers zouden de ontsporing hebben vergeleken met het rijden over een hobbel. Volgens de woordvoerder is de maatregel “veilig voor reizigers en loopt het materiaal zo min mogelijk schade op”.

De trein kon na de ontsporing later op de dag op eigen kracht terugrijden. Op het spoor is alleen wat schade ontstaan aan dwarsliggers. Het is nog niet duidelijk waarom de trein een rood sein negeerde. Ook wordt er nog onderzocht of er daadwerkelijk een trein op het hoofdspoor reed.

Volgens ProRail gebeurt het niet vaak dat een trein bewust wordt ontspoort. Dit gebeurt alleen als een trein op een lage snelheid een rood sein negeert.