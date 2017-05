Onder een boom vol onrustige kraaien kwam een verzoek in mij op: Cecile, wij hebben van uw Ikje van 1 mei vernomen. U beschrijft met trots hoe uw poes ‘Muisje’ nu een ‘Muis’ is geworden. Geen dode jonge merel, geen dode kikker, maar een enorme dode zwarte kraai is daarvoor het bewijs. Wij, de kraaiengroep, zijn er nog steeds van slag van. Mogen wij u voor uw nu volwassen roofdier een waarschuwingsbelletje aanbevelen?

Namens de bedroefde weduwe,

