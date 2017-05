Op nostalgie kan Twin Peaks niet teren

Twin Peaks Seizoen 3, afleveringen 1 en 2. Vanaf maandag 22/5 in Nederland te bekijken via Videoland. ●●●●●

Voor wie is het vervolg van Twin Peaks bedoeld? Regisseur David Lynch (71) vindt zo’n vraag irrelevant. Als eigenzinnig artiest en filmmaker maakt hij kunst om de kunst. Maar na de eerste twee afleveringen, die vrijdag tijdens een bioscooppremière in Los Angeles zijn vertoond, dringt de vraag zich op: wie zal, wie wíl hiernaar kijken?

De bekende look and feel van de oude cultserie zijn in dit derde seizoen onveranderd, een kwart eeuw na het origineel. De belangrijkste personages zijn terug onder leiding van FBI-agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan). Mistig en mysterieus ligt het fictieve houthakkersplaatsje Twin Peaks nog altijd in het Amerikaanse noordwesten. Ogenschijnlijk is het er rustig, maar onder de oppervlakte broeit geweld, ook bij de twee nieuwe locaties, New York en South Dakota. De dialoog is nog steeds schaars en absurdistisch. Majestueuze naaldbomen, koffie en taart spelen wederom mooie bijrollen.

Maar waar Twin Peaks nu over gaat? De eerste twee nieuwe afleveringen (van in totaal 18) zijn als een abstract schilderdoek, zonder structuur en doelloos. Betaalzender Showtime had vooraf afgedwongen dat premièregasten niets uit het plot bekend zouden maken tot het moment waarop de eerste afleveringen worden uitgezonden in de VS. Maar er ís geen plot, alleen een reeks surrealistische, onsamenhangende, ouderwets ogende scènes.

De oorspronkelijke serie begon in 1990, een mix van misdaadthriller, soap en paranormale horror. Het raadsel rond de moord op tiener Laura Palmer boeide miljoenen kijkers wereldwijd. Lynch stond toen al bekend als een groot filmmaker, na Blue Velvet en Wild at Heart.

Door destijds een originele kwaliteitsserie te bedenken, toonde hij zich pionier in het maken van kwaliteitstelevisieseries. Tegenwoordig springt elke regisseur en acteur heen en weer tussen tv- en filmproductie. Maar in 1990 bestonden Amazon en Netflix niet, een tv-contract werd nog als een professioneel strafkamp gezien. En toen presenteerde Lynch een surrealistisch misdaaddrama dat kon wedijveren met de beste films. En we keken collectief. Er was verder toch niet veel op de tv.

Het probleem is dat de verafgode regisseur doet alsof de tv-revolutie nooit heeft plaatsgevonden. Er ontbreekt een verhaallijn, terwijl bruut geweld de overhand krijgt — op de afterparty vrijdag gaven gasten toe niets van de eerste afleveringen begrepen te hebben. En niet één van de personages roept medeleven of meer dan oppervlakkige herkenning op.

Alle mogelijke tv-makers hebben laten weten hoe invloedrijk David Lynch met Twin Peaks is geweest als trendsetter en inspiratiebron. Acteurs Laura Dern, David Duchovny, Grace Zabriskie en het bestuur van Showtime zeiden zonder aarzeling ‘ja’ toen Lynch verder wilde. En hardcore liefhebbers accepteren veel.

Maar op nostalgie kan een serie niet teren, niet in de tijd van peak tv, toptelevisie. Anno 2017 verwachten we meer dan Lynch schijnt te denken. Zoals een verhaal, sterke personages of zelfs alle twee.