Omzet Nederlandse industrie groeit sterk

De Nederlandse industrie blijft gestaag doorgroeien. In het eerste kwartaal van 2017 behaalden bedrijven gezamenlijk een omzetgroei van 10,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Binnen Nederland groeide de omzet met 11 procent, buiten Nederland met 10 procent. De afzetprijzen stegen met 10,3 procent.

In het laatste kwartaal van 2016 steeg de omzet van de totale industrie voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2014. Dit was met name te danken aan de chemische sector en de hogere afzetprijzen door de stijgende olieprijs. Ook het afgelopen kwartaal boekten aardolie-industrie (33,8 procent omzetstijging) en de chemische industrie (18,2 procent) goede resultaten, vooral dankzij prijsstijgingen. De prijzen in deze deelbranches stegen met respectievelijk 53,9 procent en 16,5 procent.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 groeiden ook de omzet in de metaalindustrie, de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie relatief sterk. Alleen de farmaceutische industrie (5,6 procent daling) bleef achter.

Productiestijging

De productie nam het afgelopen kwartaal met 3,5 procent toe. Voor het zesde kwartaal op rij was er sprake van een productiestijging. De groei werd vooral gedragen door de chemische industrie (10,5 procent groei) en door de productie van elektrische apparaten (8,2 procent) en machines (12,2 procent).

De productie door de auto- en aanhangwagenindustrie nam met 14,4 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Dit kwam door de toenemende vraag naar voertuigen in het buitenland. De farmaceutische industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie waren de enige deelbranches die negatieve productiecijfers moesten overleggen.

In de hele industrie werden in totaal 64 bedrijven failliet verklaard, ruim 31 procent minder faillisementen dan een jaar eerder. Vooral de metaalproductenindustrie en meubelindustrie presteerden het afgelopen kwartaal beter dan in 2016.