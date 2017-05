Omroepbestuurders beter af dan ministers

Zeker dertien bestuurders en twintig presentatoren bij de publieke omroep verdienen meer dan een minister. Dat blijkt uit een inventarisatie van de jaarverslagen van de omroepen over 2016. Dat aantal daalt voorzichtig: in 2015 vielen nog ten minste 19 bestuurders en 22 presentatoren in deze categorie.

Het aantal veelverdieners moet ook naar beneden: sinds 2015 mogen omroepdirecteuren en leden van de raad van bestuur van de NPO niet meer verdienen dan een minister: 179.000 euro in 2016. Dat er nog steeds een aantal boven die norm zit, hangt samen met een overgangsregeling. Voor presentatoren en programmamakers wordt voorlopig een uitzondering gemaakt.

Erg veel rek is er ook niet bij de omroepen. Een meerderheid sloot het jaar af met een negatief of lager exploitatiesaldo dan het jaar ervoor. Dat komt door bezuinigingen in Den Haag, door hogere loonkosten of uitbereiding van het personeel. Daarnaast maakten omroepen in 2016 meer producties binnenshuis. En hoewel Den Haag de omroepen stimuleert zelf geld te verdienen, nemen inkomsten uit programmabladen en verkoop van cd’s en dvd’s bij vrijwel alle omroepen af.

Vier opvallende cijfers uit de jaarverslagen.