Netanyahu ontvangt Trump in Israël

President Trump en First Lady Melania Trump worden onthaald door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de luchthaven Ben-Gurion. Foto Mandel Ngan/AFP /

De Amerikaanse president Trump heeft maandag geopperd dat er een "zeldzame kans" bestaat voor vrede in Israël. Hij zei dat tijdens een ceremonie kort nadat hij met Air Force One was geland op het vliegveld Ben-Gurion, waar hij werd ontvangen door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Zijn recente bezoek aan Saoedi-Arabië zou hem hoop hebben gegeven voor meer stabiliteit in de regio.

"Maar dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken. Er is geen andere manier."

Eerder tijdens de ceremonie zei de Israëlische premier dat hij ook grote verwachtingen heeft van Trump's bezoek. Netanyahu hoopt dat het een "historische mijlpaal" zal zijn voor vrede in het land. Ook zou Israël "zijn hand uitreiken naar al zijn buren", inclusief de Palestijnen.

Trump is voor twee dagen in het land en zal maandag de Tempelberg en de Klaagmuur in Jeruzalem bezoeken. Het is zijn tweede staatsbezoek van zijn eerste internationale tour. Afgelopen weekend was de president in Saoedi-Arabië. Met dat land tekende hij onder meer een belangrijke wapendeal. Ook hield hij zondag in Riad een toespraak voor tientallen leiders uit het Midden-Oosten over islamitische terreur.

De vlucht van Trump op maandag was historisch: het was zo ver bekend voor het eerst dat er direct van de Saudische hoofdstad Riad naar Israël werd gevolgen. Tijdens zijn bezoek zal Trump ook de Palestijnse president Mahmoud Abbas ontmoeten.