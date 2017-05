‘Na Panama Papers voeren banken strenger trustbeleid’

Nederlandse banken voeren sinds de publicatie van de Panama Papers een veel strenger beleid tegenover trustkantoren. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op maandag. Het FD kreeg inzage in interne documenten van de trustbranchevereniging Holland Quaestor. Banken openen steeds minder vaak bankrekeningen voor brievenbusmaatschappijen, klaagt de vereniging intern. Trustkantoren openen regelmatig dergelijke brievenbusfirma’s voor rijke klanten.

Er is geen sprake van een wijziging in het beleid van De Nederlandsche Bank (DNB), maar een initiatief vanuit de banken zelf, schrijft het FD. Zo stegen ook de kosten voor het openen van een bankrekening aanzienlijk sinds april vorig jaar. Tegenover het FD noemt Holland Quaestor het een slechte zaak, omdat trustkantoren nu uitwijken naar buitenlandse banken. Daardoor zou de ‘poortwachtersfunctie’ van banken en trustkantoren in de problemen kunnen komen.

In een reactie schrijft ABN Amro dat de bank al jaren sleutelt aan het beleid ten opzichte van trustkantoren vanwege toenemende internationale regelgeving:

“Wij herkennen ons niet in de beschreven kritiek van Holland Quaestor. Wij zijn van mening dat we constructief overleg hebben gevoerd en nog steeds voeren met de huidige branchevereniging. [...] De toenemende wet- en regelgeving brengt extra werk en daardoor kosten met zich mee, waardoor de tarieven voor onze dienstverlening aan trustkantoren zijn toegenomen. Wij herkennen ons niet in het beeld dat vanwege de kosten klanten van trustkantoren uitwijken naar het buitenland. Over het algemeen liggen de kosten in andere landen ook hoger.”

Volgens de berichtgeving van het FD zou ING sinds oktober 2016 geen nieuwe trustkantoren meer accepteren en de tarieven voor brievenbusfirma’s begin 2017 verhogen van 1.800 naar 2.400 euro per jaar. Daarnaast onderzoekt het bedrijf sinds 2016 alle trustkantoren waar het zaken mee doet.

Het al langer beleid van de bank om regelmatig de omgang met trustkantoren te evalueren, zegt een woordvoerder van ING. “ING hanteert voor de trustsector een prudent en selectief beleid, waarbij we relaties geregeld evalueren en op basis daarvan de eisen eventueel aanscherpen.” Ook noemt hij de strengere internationale regelgeving als motivatie.

Panama Papers

Uit de Panama Papers die in april 2016 werden gepubliceerd bleek hoe elf (deels voormalige) staatshoofden miljoenen euro’s weg wisten te sluizen naar belastingparadijzen. De database van 11,5 miljoen documenten was afkomstig van de interne administratie van het juridische advieskantoor Mossack Fonseca in Panama. In de database kwamen verschillende Nederlandse dienstverleners uit de financiële sector ter sprake.

Naar aanleiding van de publicaties deed DNB in januari dit jaar aangifte tegen verschillende trustkantoren. De aanklacht is onbekend.