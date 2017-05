Motorcoureur Nicky Hayden (35) overleden

De 35-jarige motorcoureur Nicky Hayden is maandag overleden. Dat meldt het Italiaanse ziekenhuis Maurizio Bufalini volgens AP. Hayden werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen met ernstige hersenbeschadiging nadat hij tijdens een fietstraining werd aangereden door een auto. Hij werd sindsdien kunstmatig in coma gehouden.

De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De 30-jarige chauffeur van de auto is ondervraagd.

Hayden werd in 2006 wereldkampioen MotoGP, de belangrijkste motordiscipline, en was nu actief voor Red Bull Honda in het WK Superbike. Hij nam in 2015 afscheid van de MotoGP en stapte over naar de superbikes.

‘The Kentucky Kid’

Hij debuteerde in 2003 in de MotoGP. Hij werd dat jaar uitgeroepen tot beste nieuwkomer. In 2005 brak hij echt door nadat hij op het circuit van Laguna Seca in Californië zijn eerste race won.

Hayden, met als bijnaam ‘The Kentucky Kid’, kwam uit een echte motorfamilie. Zijn vader, die een garage had in een stadje in Kentucky, moeder en zijn twee broers raceten ook. Op zijn zeventiende reed hij al op zware Superbikes.

Dit bericht wordt verder aangevuld…