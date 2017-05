Mobiel inchecken in OV vanaf maandag in heel Nederland

Met een speciale app kunnen reizigers vanaf maandagochtend 10.00 uur in het openbaar vervoer in- en uitchecken met hun smartphone. ‘OV-chip mobiel’ moet een ov-chipkaart overbodig maken.

OV-chip mobiel is voorlopig alleen beschikbaar voor reizigers met een Android-telefoon en een abonnement bij Vodafone, KPN, Telfort, Simyo of Yes Telecom. Ze moeten dan wel reizen met vol tarief en hun saldo automatisch laten opladen. Eventuele leeftijdskorting wordt wel verwerkt. Het is de bedoeling dat later nog meer opties volgen om de diverse abonnementsvormen op de mobiele ov-chipkaart te kunnen zetten.

Inchecken met ‘OV-chip mobiel’ kan door de smartphone voor het incheckpunt bij ov-poortjes te houden. De app kan worden geïnstalleerd via de website ov-chipmobiel.nl. Het gaat om een samenwerking van alle ov-bedrijven, Vodafone, KPN en Translink. Bij installatie wordt dan direct gecheckt of de smartphone geschikt is voor de app.