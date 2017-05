Kaya laat rechtszaak Nederlandse staat varen

De Turkse minister van Gezinszaken Fatma Betül Sayan Kaya laat haar rechtszaak tegen de Nederlandse staat varen. De zaak zou niet ontvankelijk zijn verklaard door de rechter. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie op maandag. Kaya probeerde op 11 maart het Turkse consulaat in Rotterdam te bereiken, ondanks een verzoek van het Nederlandse kabinet om niet te komen. Ze diende later bezwaar in tegen de Nederlandse overheid.

Volgens NOS had het kabinet toen via de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding opdracht gegeven om Kaya tot ‘ongewenste vreemdeling’ te bestempelen, maar vertrok zij zelf voordat het besluit kon worden uitgevoerd. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei later dat Kaya als ongewenste vreemdeling was uitgezet, maar over de betrokkenheid van het kabinet was nog weinig bekend.

Wie tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard en het daarmee oneens is, moet volgens de vreemdelingenwet binnen vier weken bezwaar maken. Omdat Kaya op eigen kracht het land heeft verlaten is de rechtszaak echter ongegrond, aldus de NOS.

11 maart

Het incident vond plaats in de aanloop naar het Turkse referendum over een grondwetswijziging die president Recep Tayyip Erdogan meer macht geeft. Kort daarvoor vond er al een diplomatieke rel plaats tussen Turkije en Nederland vanwege het intrekken van de landingsrechten van het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu. De rel escaleerde nadat Kaya toegang tot het consulaat werd ontzegd door de politie.

Na enkele uren besloot zij terug te keren naar Duitsland. In Rotterdam braken rellen uit onder aanhangers van Erdogan en Kayas AK-partij. De politie greep in en enkele mensen raakten gewond. Foto’s van politiehonden die Erdogan-aanhangers aanvielen deden uitgebreid de ronde in de Turkse media.

In april zei de advocaat van minister Kaya Ejder Köse dat ze de Nederlandse staat met de rechtszaak wilde dwingen de onderliggende besluitvorming kenbaar te maken. Kaya diende twee bezwaarschriften in, één tegen dat besluit en één tegen een mogelijk inreisverbod dat nog zou kunnen komen.

“Premier Rutte schreef maandag in een Kamerbrief dat zij vrijwillig is vertrokken, maar wie de gang van zaken heeft gevolgd, weet dat dat niet zo was”, aldus Köse toen.