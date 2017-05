Grime is het huis van superster Stormzy

Pop Stormzy

Gehoord: 21/5, Melkweg, Amsterdam ●●●●●

Een uitverkochte Melkweg deint op en neer. „Are you focking mad?”, vraagt het silhouet op het podium. Een oerkreet rolt vanuit de zaal naar hem toe. Felle lichten flitsen, rook stijgt op. „Anyway, everybody wanna do grime now”, rapt de 23-jarige Britse grime-superster Stormzy. „Yeah, look brother: this is my house, that’s my laptop, that’s my sound.”

Grime is op dit moment het huis van Stormzy. De mc staat overal, supersterren prijzen hem; zijn officiële albumdebuut Gang Signs & Prayer debuteerde dit jaar bovenaan in de Britse albumlijst. Grime - de urgente grote-stadsmuziek uit Zuid-Londen die begin dit millennium opkwam - heeft door tongval en slang van de mc’s een hyperlokaal karakter, maar inmiddels wereldwijd invloed. De charismatische Stormzy is naast Skepta een belangrijk boegbeeld. „Amsterdam, do you still have focking energy?”

Op het podium, achterin in het spel van schaduw, rook en licht, vuurt DJ Tiny grimmige beats af die putten uit dancehall, hiphop en Britse elektronische muziekstijlen. Maar alle focus ligt op Stormzy die met bezweet, gespierd torso over het podium stapt en het tempo hoog houdt alsof hij de fitnessinstructeur van dienst is.

Hij geeft ruimte aan radiovriendelijke nummers als een remix van Shape of You van Ed Sheeran en ontspannen r&b-track Cigarettes & Kush met Kehlani, maar zijn meer opruiende werk krijgt nadrukkelijk de voorkeur. „Guys, you didn’t come her for that singer shit.” Terecht: Stormzy excelleert wanneer de diepe bassen denderen, de schots en scheve ritmes stampen en hij het tegen elkaar opspringende publiek nog verder opzweept. Hoogtepunt is een vlammende vertolking van kraker Big For Your Boots.