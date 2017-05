Formatiebesprekingen hervat na ‘moment van reflectie’

Lijsttrekkers gaan weer langs bij informateur Edith Schippers

Ze gaf de partijen een "lang weekend" om na te denken over hoe men verder wil. Na dit "moment van reflectie" ontvangt informateur Edith Schippers maandag verschillende lijsttrekkers weer om te horen of iets in hun opstelling is veranderd. Het is echter de vraag of ze met een nieuwe boodschap zullen langskomen.

De formatie leek vrijdag in een impasse te komen, omdat D66 zich bleef verzetten tegen formatiegesprekken waarbij naast de VVD en het CDA, ook met de ChristenUnie zou worden gepraat. Het "moment reflectie" lijkt wat die houding betreft nog weinig veranderd te hebben: dit weekend toonde twee D66-kopstukken zich in de media tegenstander van een coalitie met de ChristenUnie. D66-kopstuk en wethouder in Amsterdam Kajsa Ollongren noemde gesprekken met de ChristenUnie in het televisieprogramma WNL op Zondag "een fase die we kunnen overslaan". Oud-partijleider Jan Terlouw sloot zich daarbij aan.

Vóór het weekend bleef de SP weigeren om rond de tafel te gaan met de VVD. Ook de PvdA stond afwijzend tegen aanschuiven bij formatiegesprekken: door het grote verlies bij de verkiezingen ziet die partij voor zichzelf voorlopig geen rol weggelegd.

Schippers ontvangt maandag om 10:00 uur allereerst VVD-leider Mark Rutte, gevolgd door CDA-voorman Sybrand Buma, D66-leider Alexander Pechtold, Jesse Klaver van GroenLinks, SP'er Emile Roemer, PvdA-leider Lodewijk Asscher en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Met Geert Wilders van de PVV is telefonisch al contact geweest.