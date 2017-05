Familieleven in de Griekse crisis

Zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis zijn de leefomstandigheden van veel Grieken er hard op achteruit gegaan na de jarenlange bezuinigingen. De familie Argyros leeft in armoede. Vijf jaar geleden verliet het gezin het Egeïsche eiland Leros en vertrok naar Athene. Nu lijken ze vast te zitten in een venijnige cyclus van werkeloosheid en schulden. "We zijn hierheen gekomen voor een betere toekomst", zegt Olga. "Maar dingen zijn van kwaad tot erger gegaan."