Een 3D-model van een bestaand hotel? Het kan met 10.000 foto’s

Met een reguliere smartphone is het tegenwoordig makkelijk om een panoramafoto maken. Door meerdere foto’s aan elkaar te plakken maakt je telefoon één mooi breed beeld, bijvoorbeeld als je het uitzicht van een stad wil vastleggen vanaf het dak van een gebouw.

Maar wat als je die stad in 3D zou willen vastleggen? Wat als je niet alleen het beeld van één punt wil kunnen bekijken, maar van alle kanten wil kunnen in- en uitzoomen?

Kunstenaars van het Turkse bedrijf Oddviz kwamen met een vorm van fotografie waarmee 3D-modellen van gebouwen en steden gemaakt kunnen worden. Alleen voor een hotel in Istanbul hadden ze 10.000 foto’s nodig. Van elke kamer meer dan honderd foto’s, die vervolgens met een techniek genaamd fotogrammetrie samengesmolten konden worden tot één model. Tegen TIME Magazine zegt initiatiefnemer Erdal Inci:

Naast Inci, een fotograaf, bestaat het collectief Oddviz uit architect Cagri Taskin en milieuwetenschapper Serkan Kaptan. Met de 3D-modellen willen ze gebouwen, steden en landschappen digitaal behouden, voor wanneer ze in de toekomst niet meer bestaan.



Door de fotogrammetrie-methode hoeft niet elk punt vanuit verschillende hoeken vastgelegd te worden. De oppervlaktes wordt gemodelleerd op basis van een beperkt aantal foto’s. De beelden zijn daardoor alles behalve scherp, maar dat heeft volgens de kunstenaars ook een esthetische waarde. Inci:

Voor een scherp 3D model zouden zo’n duizend foto’s per hotelkamer gemaakt moeten worden. Je kan je dus voorstellen wat voor klus het zal zijn als Oddviz een volledige stad op eenzelfde manier in kaart zou willen brengen.

Eerder probeerde de kunstenaars dit wel al uit op kleinere schaal. Met een drone maakten ze zo’n vierhonderd foto’s van het oude stadje Mardin, in het zuidoosten van Turkije. Het resultaat is een model waarvan de gebouwen alleen aan de buitenkant te zien zijn. Ook dit beeld is alles behalve scherp, maar het blijft wel leuk om mee te spelen.