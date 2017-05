Corrupte douanier Gerrit G. ernstig bedreigd

Douanier Gerrit G. wordt sinds zijn arrestatie in december vorig jaar ernstig bedreigd. Volgens zijn advocaat neemt justitie die bedreigingen zo serieus dat de douanier is ondergebracht in een extra beveiligde gevangenis op een militair complex, zo bleek maandag tijdens de strafzaak tegen Gerrit G.

Tegenover tv-programma EenVandaag verklaarde advocaat Jan-Hein Kuijpers dat de dochter van Gerrit G. naar aanleiding van de bedreiging is ondergebracht in een speciaal beveiligd huis. „Zijn dochter moest onderduiken, want men was naar haar op zoek”, aldus Kuijpers. „Gerrit zit al maanden in een zwaarbeveiligde gevangenis. Ik begrijp dat hij nog steeds niet veilig is.” Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over de bedreiging.

Kuijpers verweerde zich maandag tegen de strafeis van 16 jaar die het Openbaar Ministerie in december 2016 heeft geëist. G. wordt verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en zou zich als ambtenaar in functie hebben laten betalen voor zijn diensten. Hij heeft gedeeltelijk bekend.

Douanier Gerrit G. is de spil van een strafrechtelijk onderzoek naar cocaïnesmokkel via de Rotterdamse haven. De rechtbank doet waarschijnlijk in juli uitspraak in de zaak tegen G. en drie medeverdachten. De hoofdverdachte in een aanpalend onderzoek naar cocaïnesmokkel, de Rotterdamse beroepscrimineel Henk E., is eerder dit jaar veroordeeld tot 14 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij Gerrit G. heeft omgekocht.