‘Afspraken over camera’s Nederlandse slachthuizen’

In navolging van België worden ook in Nederlandse slachthuizen alle handelingen met levende dieren voortaan gefilmd. Staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA, Economische Zaken) heeft volgens De Telegraaf afspraken gemaakt met brancheorganisaties over vrijwillig cameratoezicht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt toegang tot de beelden die door de camera’s worden vastgelegd. De NVWA kan niet voortdurend meekijken, maar krijgt de mogelijkheid beelden terug te zien. Het is niet bekend hoe lang de opnames bewaard blijven. De beelden zijn een aanvulling op het al aanwezig toezicht van inspecteurs in slachthuizen.

Al in maart liet de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten van plan te zijn Nederlandse slachthuizen te voorzien van camera’s. Ook voorzitter Frans Wouters van branchevereniging VSV stelde vrijwillig cameratoezicht een goed idee te vinden. De afspraken die nu gemaakt zijn gelden voorlopig alleen voor de grote brancheorganisaties. Met de kleine ondernemers gaat Van Dam nog in gesprek, meldt De Telegraaf.

Tielt

Het cameratoezicht is het gevolg van de beelden die naar buiten kwamen van de schokkende situatie in een slachthuis in het Vlaamse Tielt. Op de beelden, die aan het licht kwamen door een undercoveractie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, is te zien hoe medewerkers varkens schoppen en oormerken wegsnijden bij levende dieren.

In Vlaanderen werden vorige maand al maatregelen getroffen om het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren. Honderden mensen demonstreerden begin vorige maand bij het slachthuis in Tielt tegen de wantoestanden.