Aantal woningontruimingen door deurwaarders gedaald

Gerechtsdeurwaarders hebben in 2016 significant minder woningen ontruimd dan in het jaar daarvoor. Het gaat om een daling van 18 procent, van 9.900 naar 8.100 ontruimingen. Dat meldt persbureau ANP op basis van een verklaring van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Cijfers over 2014 waren niet beschikbaar.

Zowel het verbeterde contact tussen verhuurders, huurders en deurwaarders als de aantrekkende economie zorgden er voor dat minder mensen gedwongen hun huis moeten verlaten.

Volgens voorzitter Wilbert van de Donk is er onder huurders meer oog voor de problemen van de schuldenaar. Ook is overleg tussen huurder en verhuurder steeds professioneler geworden. Bij een ontruiming worden de bewoners uit huis gezet en wordt alles in het huis in beslag genomen. Het is de meest verregaande optie die een deurwaarder heeft, aldus Van de Donk tegen ANP.

Ook het aantal beslagen daalde, van 630.000 in 2015 naar 590.000 in 2016. Eind vorig jaar werd bekend dat het aantal gedwongen verkopen van koophuizen sterk gedaald is. Het aantal executieveilingen lag in november 2016 27,3 procent onder het niveau van dezelfde maand in 2015.