141 homo’s gearresteerd in sauna Jakarta

De Indonesische politie heeft dit weekend een inval gedaan in een homosauna en fitnesscentrum in Jakarta. Daarbij zijn 141 mannen opgepakt voor ondervraging, meldt persbureau AP. Homoseksualiteit is geen misdaad in Indonesië, maar er zou sprake zijn van een overtreding van de anti-pornografiewet.

Volgens de Indonesische politie zou er in de sauna een seksfeest hebben plaatsgevonden. Daarbij zouden ook strippers aanwezig zijn geweest, schrijft BBC Indonesië.

Patroon

Vorige week werd er voor het eerst een homostel veroordeeld onder de shariawetgeving in de provincie Atjeh in het noorden van Indonesië. De twee mannen werden veroordeeld tot ieder 85 stokslagen. Atjeh is de enige provincie in het moslimland waar de sharia geldt, maar andere gebeurtenissen in Indonesië - zoals de veroordeling van gouverneur Ahok voor blasfemie - riepen de afgelopen maanden vragen op over de gematigde reputatie van het land.

In april 2017 werden er 14 homoseksuele mannen opgepakt in een hotel in Surabaya. Ook daar zou sprake zijn geweest van een seksfeest. Acht van deze mannen worden verdacht van overtreding van de anti-pornografiewet, die uit 2008 stamt. De wet verbiedt alle handelingen die als pornografische uitingen kunnen worden gezien. Op overtredingen staat maximaal 12 jaar celstraf.