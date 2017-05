Zwitsers verbieden nieuwe kerncentrales

Een aanzienlijke meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft zondag in een bindend referendum voor een grootschalig energievoorstel van de overheid gestemd. Dit plan zal de bouw van nieuwe kerncentrales verbieden. Dat blijkt uit een prognose van de Zwitserse publieke omroep SRF .

Zo’n 58 procent van de bevolking is voorstander van het voorstel ‘Energiestrategie 2050’. De overheid mag nu miljarden franken gaan investeren in duurzame energie. Volgens de minister van Energie Doris Leuthard zal het plan de belastingbetaler zo’n veertig frank per jaar kosten.

Uiteindelijk moet het aandeel van wind- en zonne-energie in 2035 verviervoudigd zijn in Zwitserland ten opzichte van de huidige situatie. Per jaar zal er 480 miljoen frank (440 miljoen euro) geïnvesteerd worden in duurzame energie. Leuthard heeft positief gereageerd op het nieuws:

“Het resultaat laat zien dat de bevolking een nieuw energiebeleid wil, en geen nieuwe kernreactoren.”

Het land heeft op het moment vijf kerncentrales, die in gebruik blijven tot ze afgeschreven zijn. Vorig jaar stemden Zwitsers nog tegen een plan om drie centrales eerder te sluiten. Tegenstanders waren bang dat het land een energietekort zou krijgen en vervolgens energie zou moeten kopen van andere landen.

Zwitserland is voor 36,4 procent van hun energiebehoefte afhankelijk van kernenergie. Verreweg de meeste energie van het land wordt opgewekt met waterkracht, bijvoorbeeld van stuwmeren.

Fukushima

Het gebruik van kerncentrales staat wereldwijd ter discussie, onder andere door de kernramp in Fukushima in 2011. Duitsland heeft het doel gesteld om in 2022 niet meer afhankelijk te zijn van kernenergie. Oostenrijk gebruikt al tientallen jaren geen kernreactoren meer.

Zwitserland heeft een directe democratie. Dat betekent dat de bevolking mee kan stemmen in belangrijke overheidskwesties, zoals het nieuwe energieplan.