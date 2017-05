Bij landelijke actie zestig mensen aangehouden

De politie heeft bij een grote landelijke actie meer dan zestig mensen aangehouden. Het gaat om mensen die verdacht worden van winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken. Dat meldt de politie zondag.

De politie richtte zich met de actie afgelopen week op criminelen die in georganiseerd verband internationaal te werk gaan. De rondtrekkende criminelen zijn goed georganiseerd en daarom voerde de politie de actie uit samen met de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de IND. Omdat ze opereren in internationaal verband en werkte de Nederlandse politie samen met de Duitse, Belgische en Roemeense politie. In totaal werden meer dan duizend mensen gecontroleerd. De politie voert dergelijke acties twee keer per jaar uit.

De politie voerde controles uit op snelwegen, parkeerplaatsen, op het water en in treinen. Tijdens de controles kon de politie gebruik maken van zowel de landelijke systemen als die van Europol om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen te controleren. Volgens de politie leverden deze controles in honderd gevallen interessante informatie op voor de internationale politieorganisatie. Deze informatie zou kunnen helpen bij onderzoek naar onder meer mensensmokkel, wapenhandel, drugssmokkel en inbraken.

Diefstal

De actie resulteerde niet alleen in aanhoudingen, maar leverde ook veel illegale goederen en geld van nog niet geïnde boetes op. Zo werden er vervalst paspoorten en valse kentekens aangetroffen, nam de politie verdovende middelen in beslag, waaronder twee kilo amfetamine en twee kilo hennep en werden er verschillende verdachten aangehouden met een grote hoeveelheid neppe merkkleding. Eén persoon werd aangehouden voor diefstal omdat hij veertig pakken babymelkpoeder in zijn auto vervoerde. De politie leverde ook een Belg uit omdat hij nog zeshonderd dagen gevangenisstraf moest uitzitten.