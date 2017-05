Trump over terrorisme: strijd tussen goed en kwaad

Donald Trump roept leiders van de Arabische wereld op om gezamenlijk te strijden tegen islamitisch extremisme. Tijdens een toespraak op zondag in de aanwezigheid van tientallen leiders uit het Midden-Oosten noemt hij dit een ‘strijd tussen goed en kwaad’. Dat blijkt uit fragmenten van de speech later op de dag die alvast vrijgegeven zijn door het Witte Huis, meldt Reuters. De Amerikaanse president is op het moment in Saoedi-Arabië voor zijn eerste staatsbezoek.

De president wil verdere samenwerking met de Arabische wereld om samen op te treden tegen Islamistische Staat (IS). Volgens Trump is het “een strijd tussen barbaarse criminelen en fatsoenlijke mensen van alle religies”. Daarom moet de Arabische wereld zich samen met de Verenigde Staten sterk maken om moslims, joden en christenen te beschermen.

“Religieuze leiders moeten duidelijk maken dat barbarisme geen glorie oplevert.”

Interessant is dat in de vrijgegeven fragmenten het begrip ‘radicaal islamitisch terrorisme’ niet gebruikt wordt. Deze term gebruikte Trump vaak tijdens de campagne, wat tot veel discussie leidde. Zijn voorganger Obama weigerde het terreurprobleem zo te noemen. Trump was vaak kritisch op deze genuanceerde benadering van de toenmalige president.

Wapendeal

Ook staan de woorden van Trump op zondag in contrast met zijn anti-moslim retoriek tijdens zijn campagne. Zijn eerdere initiatief om reizigers uit meerdere overwegend islamitische landen te blokkeren, strandde bij een Amerikaanse rechter. Overigens stond Saoedi-Arabië niet op deze lijst.

Trump werd dit weekend eervol onthaald door de Saoedische Koninklijke familie. Hij kreeg onder meer de zogeheten ‘Orde van Abdulazziz al Saoed’, een van de meest belangrijke medailles die het land kan geven. Zaterdag tekende Trump samen met de Saoedische koning Salman een wapendeal ter waarde van 100 miljard euro.