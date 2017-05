Roda JC houdt hoop op lijfsbehoud levend

Roda JC mag blijven hopen op een verlengd verblijf in de Eredivisie. In de tweede ronde van de nacompetitie was de club uit Kerkrade over twee wedstrijden te sterk voor Helmond Sport. In Kerkrade werd het in het beslissende duel 1-1. De eerste wedstrijd in Helmond was in een 1-0 overwinning voor Roda JC geëindigd.

Zo mag Roda JC, dat als zeventiende eindigde in het reguliere seizoen, nog steeds dromen van de Eredivisie, terwijl het er lange tijd op leek dat de club zou degraderen. De bezoekers uit Helmond kregen al in de eerste helft een grote mogelijkheid om de opgelopen achterstand in de eerste wedstrijd teniet te doen toen ze een penalty kregen, maar Steve Edwards miste. Vlak voor rust kreeg Mikhail Rosheuvel van Roda JC direct rood, waardoor de bezoekers na rust nog nadrukkelijker op zoek konden naar een doelpunt.

Furhgill Zeldenrust wist uiteindelijk wel voor Helmond te scoren in de 50ste minuut. Daarna ging de wedstrijd op en neer, leek Helmond Sport met een man meer toch nog de winnende te gaan maken, maar frommelde Gyliano van Velzen uiteindelijk in de voorlaatste minuut de bal in de goal en kon in Kerkrade het feestje beginnen.

Roda JC gaat nu naar de derde en laatste ronde van de nacompetitie, waarin het tegen óf MVV óf Cambuur Leeuwarden zal spelen voor promotie naar de Eredivisie. Die wedstrijd wordt, net als de wedstrijden NAC-Volendam en NEC-FC Emmen, later op zondagmiddag afgewerkt. De wedstrijden in de finaleronde worden op 25 en 28 mei gespeeld.