Richtlijnen inhoud Facebook gelekt

Video’s van zelfverminking en foto’s van dierenmishandeling mogen gedeeld worden op Facebook. Dat blijkt uit meer dan honderd interne documenten van het bedrijf die in het bezit zijn van The Guardian. Zondag publiceerde de krant een grootschalig onderzoek over de richtlijnen voor aanstootgevende berichten op Facebook.

Deze richtlijnen waren eerder nog niet bekend. Facebook heeft uitgebreide afspraken om geweld, haatzaaiing, terrorisme, porno en racisme die verspreid worden via het medium te monitoren. Er zijn zelfs afspraken voor berichten over kannibalisme. Maar volgens anonieme bronnen kan het tech-bedrijf de gigantische hoeveelheid content niet aan. Een bron zegt tegen de krant:

“Facebook kan de inhoud niet controleren. Het is te snel te groot geworden.”

Facebook heeft op het moment twee miljard gebruikers. Naast aanstootgevende berichten probeert het bedrijf ook nepaccounts te filteren. Hiervan zouden er zo’n 6,5 miljoen actief zijn op Facebook. Gebruikers kunnen aanstootgevende of verdachte berichten melden bij Facebook.

Op het moment heeft het bedrijf zo’n 4.500 medewerkers wereldwijd om aanstootgevende berichten te controleren, en wanneer nodig te verwijderen. Onlangs maakte CEO Mark Zuckerberg bekend nog eens 3.000 mensen extra hiervoor in te zetten.

Tegelijkertijd zijn de richtlijnen hiervoor vaak nog onduidelijk, schrijft The Guardian in de zogeheten Facebook Files. Vooral afspraken voor berichten met een seksuele inhoud zouden verwarrend zijn. Ook met gewelddadige berichten is het niet altijd duidelijk wat er moet gebeuren. Een reactie dat “iemand Trump moet neerschieten” is verboden, omdat het gaat over een specifiek staatshoofd. Maar een toelichting hoe je het beste iemands nek breekt mag weer wel.

Het streamen van zelfverminking zou ook toegestaan zijn omdat Facebook “mensen die in nood zijn niet wil censureren of straffen”. Het delen van foto’s van dierenmishandeling mag, zolang dit maar wel voor de gebruikers gelabeld wordt als ‘storend’.

Facebook is nu al een tijdje in opspraak gekomen door de berichten die via de website verspreid kunnen worden. Zo was eerder dit jaar live te zien hoe een vrouw in Zweden verkracht werd. Ook wordt er grote schaal nepnieuws gedeeld via Facebook. Dit zou onder meer invloed hebben gehad op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Zuckerberg gaf toe dat het bedrijf voor een grote uitdaging staat.

Tegelijkertijd blijft de vraag wanneer het censeren terecht is, en wanneer niet. Vorig jaar ontstond er een grote discussie toen Facebook besloot de historische foto van het “napalm-meisje” te verwijderen, omdat daar naakt op te zien was. De iconische foto van de Vietnam-oorlog werd na protest toch toegestaan.