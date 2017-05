Onderzoek naar incident bij ontgroening corps in A’dam

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft onderzoek ingesteld naar een mishandeling op de sociëteit van het Amsterdams studentencorps A.S.C./A.V.S.V op 31 januari dit jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van het Amsterdamse parket tegenover NRC. Wanneer besloten wordt over eventuele vervolging, kan de woordvoerder niet zeggen.

Een aspirant-lid van het dispuut Atomos zou op de avond van 31 januari zijn dispuutsdas verdienen maar enkele dispuutsleden zagen dat niet zitten. Onder invloed van drank zouden drie Atomos-jongens hem om twee uur ’s nachts hebben mishandeld in de wc van het sociëteitsgebouw en een tand uit de mond hebben geslagen. De jongen heeft daarvan aangifte gedaan. Volgens de politie is de jongen sinds het begin van de groentijd „gedurende een langere periode gepest en vernederd, dat eindigde in mishandeling”.

A.S.C.-rector Boris Bekkering heeft de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit op de hoogte gebracht van het incident en „steunt de aangifte”, laat hij NRC weten per mail. De drie dispuutsleden zijn geschorst, in afwachting van behandeling van de interne rechtszaak en het justitieel onderzoek.

Het is deze maand de derde ontgroeningszaak waar het OM zich mee bemoeit. Vorige week maakte justitie bekend dat een 24-jarig Vindicat-lid uit Groningen voor zware mishandeling wordt vervolgd omdat hij op het hoofd van een aspirant-lid ging staan. Ook moeten binnenkort vijf leden van de Leidse studentenvereniging Quintus terechtstaan wegens vernieling en discriminatie na het besmeuren van een regenboogzebrapad en het brengen van de Hitlergroet.

Lees ons verhaal over de problemen bij het Groningse Vindicat en de toezichthouder: Bek houden en luisteren, feuten!

A.S.C.-rector Bekkering constateert op zijn vereniging een verharding van de ontgroeningscultuur. Doel lijkt niet langer mensen steviger maken maar „zo zuur mogelijk te doen”, zei hij vorige week in het reünistenblad van zijn vereniging. Eerder uitten oud-leden van het A.S.C. in een alarmerende brief hun zorgen aan het bestuur. Ouders van aankomende studenten zouden hun kinderen door alle negatieve berichtgeving afraden nog lid te worden van de vereniging.

Een ouder van een ouderejaars-A.S.C.-lid, die anoniem wil blijven, zegt dat fysiek geweld bij ontgroeningen op sommige disputen gangbaar is. De ouder hoort – ook van andere ouders – dat aspirant-leden urenlang rechtop in de kast worden opgesloten, verplicht cocaïne moeten snuiven of worden geslagen met stokken. Deze praktijken komen volgens deze ouder niet naar buiten omdat aspirant-leden vrijwel nooit aangifte doen uit angst te worden verstoten. Anonieme klachten worden „in beginsel niet in behandeling genomen”, liet de verenigingswoordvoerder aan de betreffende ouder weten. En toen die ouder de UvA hierover benaderde, kreeg die als antwoord per mail dat „als buitenstaander” hierin voor de universiteit „geen rol” is weggelegd.

De ouder is op Twitter een kanaal begonnen dat ongewenste praktijken moet blootleggen: @Ditislegaal1.