Noord-Korea blijft rakettesten uitvoeren

Ondanks grote buitenlandse druk blijft Noord-Korea nieuwe rakettesten uitvoeren. Zondag lanceerde het land een raket die ongeveer 500 kilometer ten oosten van het Koreaanse schiereiland in zee belandde.

Zuid-Korea meldde de raketlancering als eerste, schrijft Reuters. Volgens de krijgsmacht van het buurland gaat het om een ballistische middellangeafstandsraket, al is nog onduidelijk van welk type. De raket werd gelanceerd vanuit Pukchang, een locatie waar eerder deze maand een raketlancering mislukte.

Inmiddels heeft ook het Witte Huis aangegeven op de hoogte te zijn van de nieuwe poging van Pyongyang. Japan heeft de lancering ten strengste veroordeeld en wees daarbij op de VN-resolutie die Noord-Korea schendt met het uitvoeren van rakettesten. Het land meldde dat de raket buiten de eigen economische zone is geland en dat er ook geen schade aan schepen of vliegtuigen is gerapporteerd.

Nieuw type raket

Het is de tweede raketlancering die Pyongyang uitvoert in de afgelopen acht dagen. Vorig weekend lanceerde het land onder leiding van Kim Jong-un een nieuw type raket dat aanmerkelijk hoger en verder vloog dan eerdere wapens. Daarmee lijkt nu ook de Amerikaanse militaire basis op Guam binnen schootsafstand voor Noord-Korea.

De VS voerden als reactie afgelopen week de druk op Noord-Korea om te stoppen met de verdere ontwikkelingen van het nucleaire raketprogramma op door een tweede vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland te sturen. De Amerikaanse president Trump wil voorkomen dat Noord-Korea de beschikking krijgt over kernwapens die de VS kunnen bereiken. Volgens de Noord-Koreanen kan het nieuwe type raket dat vorige week werd gelanceerd een kernkop dragen, maar die bewering is niet onafhankelijk bevestigd.