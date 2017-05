Juventus voor zesde keer op rij kampioen van Italië

De Italiaanse voetbalclub Juventus is zondag voor de zesde keer op rij kampioen geworden van de Serie A. Thuis tegen Crotone werd met 3-0 gewonnen, waardoor De Oude Dame met nog één wedstrijd te gaan niet meer ingehaald kan worden door nummer twee AS Roma.

Doelpuntenmakers aan de kant van Juventus waren zondag Mario Mandzukic (van dichtbij ingeschoten, Paulo Dybala (een vrije trap van 25 meter) en Alex Sandro (een kopbal). Zij zorgden ervoor dat Juventus op 88 punten komt, vier meer dan AS Roma, dat zaterdag in een spectaculair duel wel nog met 3-5 won van Chievo.

Het is voor Juventus het 33ste kampioenschap. De ploeg is daarmee recordhouder in Italië, voor AC Milen en Inter Milan, die ieder achttien titels behaalden. Naast de winst van de Serie A won de Italiaanse recordkampioen zich al eerder voor het derde jaar op rij van de Italiaanse beker. Daar kan binnenkort nog een derde beker bijkomen. Juventus speelt op 3 juni in Cardiff in de finale van de Champions League tegen Real Madrid.

Zondag ook ontknoping in Spanje

Zondagavond volgt ook de ontknoping van het kampioenschap in een ander groot voetballand, Spanje. Real Madrid en FC Barcelona strijden daar om het kampioenschap. De Koninklijk heeft aan een punt in de uitwedstrijd tegen Malaga genoeg voor de titel. Barcelona staat drie punten achter en moet dus thuis winnen van Eibar en hopen dat de Madrilenen verliezen.