ASMI houdt vast aan groot belang voormalig dochterbedrijf

Wanneer bedrijven een dochteronderneming naar de beurs brengen, verkopen ze zelden alle aandelen in één keer. Ze beginnen bijvoorbeeld met een kwart van alle stukken en bouwen dan in stapjes hun belang verder af. Totdat na een aantal jaar het bericht komt dat ook de laatste aandelen in de verkoop gaan.

Bij het Almeerse ASM International (ASMI) ging dat anders. Bijna dertig jaar na de beursgang van voormalig dochterbedrijf ASM Pacific Technology bezit het concern, dat halfgeleiders maakt voor in computerchips, nog altijd een fors belang: tot enkele weken geleden was ASMI voor iets minder dan 40 procent eigenaar van ASM PT.

Een van de grootste aandeelhouders in ASMI, het Amerikaanse hedgefonds Eminence Capital, wil nu dat het bedrijf een groot deel van die aandelen verkoopt, of het liefst zelfs allemaal. Het grote belang in Pacific Technology doet de beurskoers van ASMI geen goed, meent Eminence. Maandagmiddag tijdens de aandeelhoudersvergadering wil de durfinvesteerder een presentatie geven om ook andere beleggers daarvan te overtuigen.

In de oproep van vorige maand wees Eminence onder meer op de „complexe structuur” die het belang veroorzaakt. De investeerder doelt daarmee op het feit dat een groot deel van de beurswaarde van ASMI te danken is aan het belang in zijn voormalige dochter. Op het moment van de oproep bedroeg de beurswaarde van ASMI namelijk zo’n 3,5 miljard euro, terwijl het belang in Pacific Technology ongeveer 2,2 miljard waard was.

Aandeelhouders staan daardoor bloot aan een „significant risico”, meent Eminence. Daalt de koers van Pacific Technology, dan gaan beleggers in ASM International dat onherroepelijk voelen. De aandelen in het bedrijf zijn daardoor ondergewaardeerd, stelt Emincence. Volgens het fonds zouden aandeelhouders pakweg 40 procent meer kunnen verdienen als ASMI zijn belang zou verkopen.

Beschermingsmaatregel

Een kleine handreiking volgde eind vorige maand, toen ASMI aankondigde zijn belang in Pacific Technology terug te dringen naar 34 procent. Maar de kans dat het halfgeleiderproducent nog meer aandelen gaat verkopen is volgens Marcel Achterberg, analist bij Degroof Petercam, uiterst klein. „Het belang dient namelijk ook als beschermingsmaatregel.”

„Op de beurs in Hongkong is het zo dat zodra je een belang van meer dan 30 procent verwerft, je ook een bod moet uitbrengen op het gehele bedrijf”, legt hij uit. Dus als iemand ASMI zou willen overnemen, moet hij ook een bod uitbrengen op Pacific Technology. „Dat maakt het veel minder aantrekkelijk.”

Ook Jos Versteeg verwacht niet dat het hightechbedrijf zijn belang verder terug gaat dringen. „Ik acht die kans nul. Chuck del Prado, de topman, heeft onlangs al laten weten daar geen zin in te hebben. ASMI is een relatief kleine speler en dat belang zien ze ook als een manier om iets meer body te krijgen. Ze komen richting klanten wat belangrijker over.”

Daarnaast levert de verbintenis met Pacific Technology mogelijk ook een ingang bij andere bedrijven op, aldus Versteeg. „ASM PT is een bedrijf met een hele goede reputatie. Dus als dat tegen een van zijn klanten zegt ‘wij kennen nog wel een iemand die goede producten levert’, dan mag je misschien eerder een keer langskomen om kennis te maken.”

ASMI dwingen zijn belang in Pacific Technology te verkopen kan Eminence in elk geval niet, zegt Versteeg. „Volgens mij is dit een zaak waarover alleen het bestuur kan beslissen. Ik denk niet dat ze dit onderwerp ter stemming kunnen laten komen tijdens de aandeelhoudersvergadering maandag. Daarover is niets vastgelegd in de statuten.”