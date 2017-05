En nu zien ze hun idool in het echt voorbijscheuren

‘Op de fiets ben ik Rossi, op de skelter Max’

Foto Simon Trel

Voor de vijfjarige Zoey ligt het circuit van Zandvoort zo ongeveer in zijn achtertuin. Geen wonder dus dat hij Max Verstappen wel eens eerder heeft gezien. Ook vorig jaar was Zoey al op de racedagen in de Noord-Hollandse duinen. Maar de eerste kennismaking was in 2014, toen Verstappen een Formule 3-race won in Zandvoort.

Het was vooral aan zijn oom te danken dat Zoey bij die race aanwezig was. Die is namelijk steward op het circuit, legt vader Edwin (53) uit. „Ik ben het leuk gaan vinden omdat hij het leuk vond. Maar daarvoor was ik hier al jaren niet meer geweest. De laatste keer was denk ik toen ik dertien was.”

Sindsdien ziet bijna elk weekend als er in de Formule 1 wordt geracet hetzelfde uit voor vader en zoon. Op zaterdag kijken ze naar de kwalificatie, op zondag naar de race. En Formule 1 Café, het voorbeschouwende programma van Ziggo op vrijdagavond, nemen ze op. „Dan is hij naar zwemmen, dus dat kijken we later terug”, aldus Edwin.

Zoey heeft op zijn hoofd een pet van Toro Rosso, het vorige team van zijn idool. Trots zet hij hem af en laat de onderkant van de klep zien: een handtekening van Verstappen. Wat de negentienjarige coureur zo goed maakt? Zoey denkt diep na. „Omdat hij vorig jaar gewonnen heeft”, besluit hij dan.

Zelf wil Zoey later ook coureur worden, vertelt hij. Om alvast te wennen heeft hij op zijn trapskelter een sticker van Red Bull geplakt. Net zoals zijn grote voorbeeld probeert hij dan zo hard mogelijk te rijden. „Op de fiets ben ik Rossi (de motorcoureur, red.), op de skelter ben ik Max.”

‘Eerst dacht ik, wat is hier nou leuk aan?’

Foto Simon Trel

De veertienjarige Noah is even zichtbaar teleurgesteld als Max Verstappen aan het einde van zijn demonstratie zijn Red Bull slippend een aantal rondjes laat draaien. De coureur staat op de startstrook, precies waar Noah hem niet kan zien. „Kijk, daar”, wijst hij in de richting van de rookwalm die van Verstappens smeulende banden afkomt.

Noah is zaterdag op het circuit van Zandvoort met zijn vader en zijn zusje Carmen (12). Eerder op de dag heeft hij zich al verlekkerd aan de sportwagens van onder meer McLaren en Lamborghini die bij de ingang staan. Nu is het tijd voor Verstappen, die in hoog tempo een kwartier lang over het circuit jakkert.

Vooral het geluid van zijn RB8 maakt veel indruk, zegt Noah, gehuld in een pas gekocht Red Bull-shirt. Hij staat opgesteld vlak voor de scherpe Hugenholtzbocht, waar Verstappen met donderend geraas afremt en terugschakelt.

„Op tv kijken is ook leuk, maar daar hoor je niet hoeveel geluid zo’n auto maakt”, zegt hij als Verstappen weer uit zicht is.

Dat Noah verslingerd is geraakt aan de Formule 1 komt vooral door zijn vader, vertelt hij. „Die keek het altijd wel en eerst dacht ik: wat is hier nou leuk aan? Maar ik ben het steeds vaker mee gaan kijken. Vanaf dit seizoen volg ik het echt heel fanatiek. Nu moét ik de wedstrijd zien.”

Zijn zusje Carmen heeft dat minder, zegt ze. In een kart rijden vindt ze leuk, maar elke race helemaal kijken, dat hoeft voor haar niet per se. Voor Noah is dat anders: die leeft helemaal mee. „Hij baalde vorige week ook echt heel erg toen Max uitviel.”

Toen hij in Spanje won, sloeg het racevirus over

Foto Simon Trel

Romy (16 jaar) uit Drachten krijgt tijdens de racedagen eigenlijk een herkansing. Een week geleden zat ze met haar vader Jetze in Barcelona om Max Verstappen voor het eerst in levenden lijve te zien toen het al in de eerste bocht fout ging: na een botsing met Kimi Raikkonen viel Verstappen uit. „Dat was nogal een teleurstelling”, zegt ze voorzichtig. „In de kwalificatie hebben we hem nog een paar keer langs zien rijden, maar tijdens de wedstrijd helemaal niet”, vult haar vader aan. „Toch heeft het ook een positieve kant. Nu moeten we de schade een keer inhalen. Misschien in België, maar we denken ook na over Hongarije.”

Lang volgt Romy de Formule 1 nog niet. Exact een jaar geleden, toen Verstappen won in Spanje, sloeg het racevirus over. „Ik keek die dag eigenlijk maar half, maar daarna ben ik elke race gaan kijken.” En niet alleen de wedstrijden. Ook de kwalificaties volgt ze trouw, zelfs al zijn ze vroeg in de ochtend.

Al die wedstrijden en trainingen kijkt ze met haar vader, die de sport al volgt sinds de tijden van Jos Verstappen. Van hem weet ze ook van alles over de technische systemen en de regels van de sport, vertelt ze. Haar vader kijkt intussen glimlachend toe. „Het is toch fantastisch als je dochter van dezelfde sport houdt als jij.”

Is de overwinning in Spanje dan ook het mooiste Max-moment? Nee, zegt Romy na even twijfelen. Dat was in Brazilië, eind vorig jaar, waar hij in de regen bijna de controle over zijn wagen verloor. „Hij draaide toen bijna rond, maar kreeg zijn auto toch weer recht. Dat was echt fantastisch.”

Bijna alle jongens in de klas zijn fans van Max

Dat Nanda (9, op de foto rechtsvooraan) uit Groningen fan werd van Verstappen was ergens heel logisch, maar tegelijkertijd dom toeval. Haar vader en haar broer Danian (14, de langste) volgden de Formule 1 al langer en hadden kaartjes gekocht voor een race-evenement. „Maar die dag was mijn broer ziek en vroeg papa of ik mee wilde”, zegt ze. „Daarna ben ik het steeds leuker gaan vinden.”

Danian en Nanda hebben allebei een klasgenootje meegenomen: Jasper (13, links) en Daan (9). Met z’n vieren zitten ze op de hoge duin rondom de Tarzanbocht, aan het einde van de startstrook. Op de grid staan de auto’s van de Gran Turismo-klasse al te grommen voor de laatste race van de dag.

Van het groepje is Danian de enige die de Formule 1 al langer volgt, ook al voordat Verstappen in 2015 debuteerde. Hij was toen fan van Sebastian Vettel, die vier keer op rij wereldkampioen werd in de Red Bull. Jasper kijkt pas sinds Verstappen meedoet. „Mijn vader keek het daarvoor al, maar ik vond races vroeger vaak te lang duren.”

De komst van Verstappen heeft Formule 1 populair gemaakt onder jongeren, zegt Danian. Bij hem en Jasper in de klas zijn bijna alle jongens fan van ‘Max’. Datzelfde geldt voor de klas van Nanda, zegt ze. „Niet iedereen is fan, maar wel meer dan de helft.”

Eerder op de dag hebben ze Verstappen van heel dichtbij gezien. Nanda: „Toen hij vanmorgen aankwam met de bus stond hij echt vlak voor ons, dat was echt het leukste moment van vandaag. Hij schoot T-shirts het publiek in met zo’n kanon en zwaaide naar ons. Wij hebben toen heel hard teruggezwaaid.”