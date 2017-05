Dumoulin houdt stand in venijnig slot Giro-rit

Wielrenner Tom Dumoulin is weer een stukje dichter gekomen bij winst in de Giro d’Italia. De renner van Team Sunweb overleefde zondag in de vijftiende etappe een aanval van de Italiaan Vincenzo Nibali en finishte in de groep met favorieten. Luxemburger Bob Jungels won uiteindelijk de sprint van de groep, voor Nairo Quintana en Thibaut Pinot.

Quintana pakte daarmee wel enkele mogelijk cruciale seconden terug op Dumoulin. Zaterdag had de Nederlander juist wat extra tijd gepakt op de Colombiaan.

Dit bericht wordt uitgebreid.