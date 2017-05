Duizenden de straat op in Madrid tegen Rajoy

In Madrid zijn duizenden Spanjaarden de straat opgegaan om de radicaal linkse partij Podemos te steunen in het indienen van een motie van wantrouwen tegen premier Mariano Rajoy. De conservatieve regeringspartij van Rajoy is in opspraak geraakt door een groot corruptieschandal. Onlangs is Rajoy opgeroepen als getuige in de corruptiezaak tegen leden van zijn Partido Popular (PP).

Podemos had de demonstratie georganiseerd omdat de kans klein is dat de motie van wantrouwen in het parlement wordt aangenomen. Podemos heeft geen meerderheid in het parlement en andere partijen hebben toegezegd de motie niet willen steunen.

Podemos-leider Pablo Iglesias noemde de PP tijdens de demonstratie een “maffiose partij”. Hij zei: “Mensen zijn niet bang. [...] Dit land is beter dan het parlement en wij leiden de weg naar de toekomst.”

Corruptiezaak

De PP is in opspraak geraakt vanwege betrokkenheid bij het zogeheten Gürtel-schandaal. Politici van de partij zouden betrokken zijn geweest bij omkoping, witwassen en belastingontduiking.

Het corruptieschandaal speelt al jaren. Een voormalig PP-raadslid uit een voorstad van Madrid onthulde in 2007 een praktijk van illegale partijfinanciering. De affaire laaide pas echt op toen in 2013 bleek dat de voormalige penningmeester van de partij, Luis Bárcenas, de spil was in de zaak. Het ging om een veel groter en ouder corruptienetwerk dan in eerste instantie werd gedacht. Bárcenas zou 47 miljoen euro hebben weggesluisd naar een Zwitserse bankrekening.

Na het publiceren van de schaduwboekhouding van Bárcenas in 2013 leek ook Rajoy betrokken. Hij zou in elf jaar een kwart miljoen euro hebben opgestreken. De oppositie eiste het aftreden van Rajoy maar de premier ontkende dat er binnen zijn partij ontoelaatbaar gehandeld is. Eind vorig jaar startte Rajoy aan een nieuwe termijn als premier.