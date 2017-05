Conceptueel kunstenaar Stanley Brouwn (81) overleden

De Nederlandse kunstenaar van Surinaamse afkomst Stanley Brouwn is op 81-jarige leeftijd overleden. De dood van de man die bekend werd met zijn conceptuele kunstwerken is bevestigd door zijn galerie in Düsseldorf.

Brouwn kwam in de jaren ’50 vanuit Paramaribo naar Nederland en vestigde zich in Amsterdam. Het begrip ‘afstand’ vormde een belangrijke rode draad zijn werk. Met voortschrijdende technologische middelen betekent afstand steeds minder voor mensen en Brouwn wilde daar met zijn conceptuele kunst tegen ageren. Zo ontwikkelde hij een eigen lengtemaat, de sb-voet en sb-el en liet hij `voetstappen op papier’ vallen op straat, waarop voetgangers dan hun eigen afdrukken op konden achterlaten.

Gecombineerd met tekeningen en plattegronden van mensen aan wie Brouwn de weg had gevraagd, ontwikkelde de kunstenaar zijn eigen stijl, ‘this way brouwn’. Belangrijk in het werk van de kunstenaar was de consistentie, zodat elke afstand precies kon worden uitgedrukt. Zijn eigen maatstaf zetten hij daarbij af tegen het metrieke stelsel of andere bestaande maatsystemen.

Onder meer in het Kröller-Müller Museum in Otterlo is werk te vinden van Brouwn. hij maakte voor het beeldenpark onder meer het werk ‘Project voor het Rijksmuseum Kröller-Müller’, waarbij tien tekstborden de tien beginpunten markeren van verschillende afstanden die de kunstenaar liep door de beeldentuin.