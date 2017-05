‘China ontmantelde spionageprogramma VS’

De Chinese overheid heeft tussen 2010 en 2012 het Amerikaanse spionageprogramma van de CIA in China systematisch grotendeels ontmanteld. In die periode heeft de Chinese regering zeker achttien spionnen vermoord of gevangengezet. Het spionagenetwerk is hierdoor de komende jaren ernstig beschadigd. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times zondag.

Zeker twaalf spionnen zijn volgens de krant tussen 2010 en 2012 vermoord, anderen zijn gevangen genomen. Zo zou een spion zijn doodgeschoten op de binnenplaats van een overheidsgebouw ten overstaan van zijn collega’s, als waarschuwing voor andere spionnen.

Ergste lek

Volgens betrokkenen is dit het ergste lek van de afgelopen decennia. Het zou nog steeds niet duidelijk zijn hoe de Chinese regering de identiteit van zoveel spionnen heeft kunnen achterhalen. Volgens de krant zijn er een aantal mogelijke oorzaken. Een Chinese spion zou de CIA kunnen hebben geïnfiltreerd, de Chinese overheid heeft geheime informatie weten te ontcijferen of CIA-agenten zijn zeer slordig geweest.

De CIA kwam er in 2010 achter dat ze een probleem hadden. De informatiestroom uit China begon op te drogen. Langzaam werd duidelijk dat spionnen verdwenen. De FBI en de CIA startten een onderzoek onder de naam ‘Honey Badger’ maar dat onderzoek liep op niets uit. De mysterieuze verdwijningen stopten in 2013 maar het is de CIA niet gelukt het Amerikaanse spionagenetwerk volledig te herstellen.

In maart heeft de CIA nog een verdachte opgepakt. Candace Marie Claiborne zou tegen onderzoekers hebben gelogen over haar contacten met de Chinese regering. Ook zou ze geld en dure cadeaus hebben ontvangen van de Chinese overheid. Claiborne zegt onschuldig te zijn.