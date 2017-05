Amsterdamse politie begint met bodycams

De Amsterdamse politie is op zondag begonnen met het dragen van zogeheten bodycams om te kijken of dit het werk van agenten veiliger kan maken. Uit onderzoek zou blijken dat mensen minder geneigd zijn om geweld te gebruiken wanneer ze weten dat ze worden gefilmd, schrijft de politie. Meerdere teams worden uitgerust met de camera’s om te kijken of dit ook inderdaad het geval is. Na de proef van twee jaar zal gekeken worden of het experiment het gewenste resultaat oplevert.

De verschillende politiebureaus in Amsterdam hebben meerdere bodycams gekregen die vrijwillig door agenten kunnen worden gedragen. Ook andere onderdelen van het regionale korps, zoals de teams Openbaar Vervoer en Hoofdwegen, kunnen gebruik maken van de camera’s. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om ongeveer honderd bodycams in totaal. Als er sprake is van strafbare handelingen die gefilmd zijn met de bodycams, dan kunnen de beelden ook gebruikt worden als bewijslast.

Bewijslast

Agenten kunnen zelf besluiten wanneer ze de camera ook daadwerkelijk aanzetten. Wel moet het het voor omstanders duidelijk zijn dat er gefilmd wordt, door middel van een gesproken tekst en een rood lichtje. De meldkamer kan bij een deel van de bodycams ook live meekijken. Beelden worden een aantal weken opgeslagen in een beveiligd netwerk van de politie.

Het moet blijken of de bodycam een de-escalerend effect heeft op ‘lastige mensen’. Volgens de politie bleek alleen het benoemen van opnames eerder al effectief te zijn:

“Op een van de uitgaanspleinen was een man luidruchtig en vervelend. Een politieman riep hem toe dat de bodycam werd aangezet. Het resultaat was zoals gewenst: de druktemaker liep naar de politieman toe, gaf hem een hand en zei: ‘In dat geval hou ik me rustig en ga ik lekker naar huis’.”

In verschillende Nederlandse steden zijn eerder al experimenten gedaan met bodycams. Zo gebruikte de politie in Amersfoort camera’s om dronken jongeren te filmen, en vervolgens te confronteren met hun gedrag. Ook de Duitse politie is er al uitgebreid geëxperimenteerd met bodycams.